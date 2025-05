El ministro de Educación, José Goity, presentó el Programa de Apoyo a la Alfabetización en 3er Grado, una iniciativa orientada a revertir la situación de los estudiantes más críticos, comenzando por aquellos 4.500 chicos que hoy están en ese curso y que no saben leer. Así lo adelantó en la conferencia de prensa donde dio a conocer los magros resultados de la primera prueba de lectura que llevó adelante la provincia el año pasado entre los chicos de 2do grado.

"Esta es probablemente la conferencia más importante y más dolorosa que me ha tocado dar como ministro", reconoció Goity, el jueves pasado desde Rosario. "Pero también la más necesaria", completó.

De la evaluación surge que el 40% de los alumnos no saben leer en la provincia (entre pre-lectores y principiantes 1). Y que solamente 1 de cada 4 lee bien. A estos datos obtenidos por la cartera educativa santafesina, se suman los resultados recientes de la prueba nacional Aprender, que da cuenta que en Santa Fe solamente el 41% de los alumnos de 3° grado alcanza el nivel de lectura estipulado.

Según explicó el ministro, este "programa remedial" comenzará con los alumnos que aún no saben leer ni escribir (4.500 pre-lectores) y luego seguirá por los "principiantes 1" (15.000 chicos). Se implementará en una primera etapa en 524 escuelas priorizadas (en consonancia con las "escuelas alfa" definidas por Nación) donde se concentra el 80% del alumnado en situación crítica.

"Ya lo tenemos diseñado. Vamos a trabajar con un sistema de tutorías personalizadas de 20 minutos por chico, dos veces por semana, durante el horario escolar. Se trata de una intervención individual y específica, basada en evidencia y resultados. El chico se retirará del aula para hacer este refuerzo con un personal calificado para trabajar específicamente lo que ese alumno necesita", detalló Goity.

El ministro explicó que el plan incluye capacitación docente, material didáctico para alumnos y docentes, con una primera edición de 210.000 volúmenes, y un fuerte compromiso interinstitucional. "Esto lo vamos a hacer en coordinación con Desarrollo Humano y Salud, y también vamos a convocar a municipios, comunas, organizaciones sindicales, religiosas y empresariales. Todos pueden aportar algo", aseguró.

Ateneos didácticos pagos para docentes

Consultado por El Litoral, el ministro señaló que, si bien primero se trabajará con los pre-lectores, el objetivo es cubrir eventualmente a todos los chicos con necesidades reales de alfabetización, llegando a las 1.700 escuelas primarias que hay en la provincia. "Vamos a convocar a diversos actores del sistema educativo; en una primera etapa, a docentes que están en tareas diferentes definitivas", indicó.

La implementación será progresiva y escalonada: "A medida que un chico logre alfabetizarse, saldrá del programa de apoyo y será reemplazado por otro que lo necesite. Lo mismo ocurrirá con los docentes, que se irán incorporando en distintas etapas".

Además, Goity adelantó que se incorporará una modalidad de capacitación paga para docentes, mediante encuentros denominados "ateneos didácticos", que se realizarán fuera del horario escolar del maestro. "Es algo que no estábamos acostumbrados a hacer en Santa Fe, pero es necesario si queremos cambiar esta realidad", señaló.

Factores que llevaron a esta situación

El funcionario fue categórico en su diagnóstico sobre la situación educativa. "Promovimos alumnos que no saben leer ni escribir. La promoción automática, la no repitencia, mandaron un mensaje de que no importa si sabés o no sabés, igual vas a pasar. Eso hipotecó el futuro de nuestros chicos con una mentira autocomplaciente", criticó. Y dijo que esto es producto de "los últimos 15 ó 20 años" e incluyó en el cóctel "la falta de regularidad del docente en el aula, en parte por el ausentismo".

Esta nueva línea de acción se suma al Plan de Alfabetización "Raíz" que se llevó a cabo el año pasado en 1er grado, y que este 2025 sigue con ese grupo y suma a los de primero. "Esta prueba no es comparable con otras, porque se hizo sobre alumnos que no pasaron por el Plan Raíz, pero nos da una línea de base clara, una fotografía de la situación y nos da un punto de base para que para que podamos evaluar la política. A este ministro, a este gobierno lo van a evaluar por los resultados de estas pruebas", consideró.

Durante la presentación, Goity también abordó la cuestión de la evaluación educativa: "Santa Fe escondió los resultados durante años. Rompimos el termómetro para no ver la fiebre, aunque no estábamos bien". No obstante, se mostró optimista: "Queremos generar una sana competencia entre escuelas y comunidades. Que el nivel de alfabetización sea un motivo de orgullo. Vamos a demostrar que con método, evaluación y compromiso de trabajo se puede mejorar. No vamos a seguir mirando para otro lado".