LRF: El Cañonero tuvo una alegría en la noche del viernes

En Sunchales, Libertad ganó 2-1 a Deportivo Tacural. Brian Vissetti (15m PT) y Marcos Quiroga (47m ST) marcaron para los Tigres y Gonzalo Charra (30m ST) para la visita, que terminó con diez por la expulsión de Ivo Simonatti (24m PT). En Reserva, 2-0 ganó Libertad.

A los 15′ Braian Visetti puso el 1 – 0, luego de que Libertad ya desperdiciara un par de situaciones. Y a los 24′, se fue expulsado Simonatti en la visita por doble amarilla.

Todo parecía tranquilo para el Cañonero. Tacural no inquietaba, pero luego de fallar en el área rival, Libertad lo pagó en su arco. A los 75′, Tacural encontró un penal por mano de Reynoso y Charra cambió por gol.

Desde el banco entraron ingresaron varios juveniles para cambiar la historia y, en una de las últimas, Crespin hizo una gran jugada por izquierda, envió el centro para que Marcos Quiroga llegue a los 93′ para poner el 2 – 1.

RESULTADOS

JUEVES 15/05

Ferrocarril del Estado 2 – 9 de Julio 0

Ben Hur 0 – Argentino de Vila 2

VIERNES

Deportivo Libertad 2 vs Deportivo Tacural 1

Peñarol 1 vs Deportivo Josefina 2

Juventud de Rafaela 1 vs Brown de San Vicente 2

DOMINGO

11.30

Atlético de Rafaela vs Florida de Clucellas

16.00

Sportivo Roca vs Atlético María Juana

Argentino Quilmes vs Unión de Sunchales

Deportivo Aldao vs Sportivo Norte

LAS POSICIONES: Sportivo Norte 19, puntos; Atlético de Rafaela 16; 9 de Julio 15; Ferrocarril del Estado 15; Brown de San Vicente 15; Sp. Roca 14; Argentino de Vila 14; Deportivo Tacural 13; Deportivo Aldao 12; Deportivo Josefina 12; Unión 12; Libertad 11; Argentino Quilmes 10; Ben Hur 9; Atlético María Juana 9; Florida de Clucellas 7; Peñarol 5; Atlético Juventud 4.