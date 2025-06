Libertad jugará este domingo, en Peñarol, la final de la Copa «Departamento Castellanos»

Quedó confirmado que este domingo 8 de junio en la ciudad de Rafaela, cancha de Peñarol, en la «República de Villa Rosas», a partir de las 15:00, definirán la Copa de Oro de la 3ª edición de la Copa «Departamento Castellanos», los equipos de 1° División de Brown de San Vicente y Libertad de Sunchales - último campeón -.

Previamente, a las 14:00, lo harán los chicos de la categoría Sub 12. La apertura del estadio será a las 13:00hs.

Con respecto al ingreso de las parcialidades, los hinchas y simpatizantes de Brown de San Vicente ingresarán al estadio de Peñarol por calle América, mientras que la parcialidad de Liberad accederá por la calle Acuña.

ARRANCÓ LA FECHA 12 EN SAN VICENTE

En la noche de este miércoles se puso en marcha la fecha 12 del torneo Apertura de Primera A con un discreto encuentro que disputaron Brown de San Vicente y Ben Hur, donde igualaron 0 a 0 en la vecina ciudad. En Reserva fue triunfo del Verde por 1 a 0.

Todos los partidos pendientes de la FECHA 12:

JUEVES 5/6

21.30: Juventud de Rafaela vs Libertad de Sunchales (en el Agustín Giuliani)

22.00: Atlético de Rafaela vs Sportivo Roca

VIERNES 6/6

20.00: Unión de Sunchales vs 9 de Julio

DOMINGO 8/6

A las 15:30:

Florida de Clucellas vs Peñarol (SIN PUBLICO VISITANTE)

Deportivo Tacural vs Deportivo Aldao

Argentino de Vila vs Argentino Quilmes

Deportivo Josefina vs Ferrocarril del Estado

Sportivo Norte vs Atlético María Juana

LAS POSICIONES: Atlético de Rafaela 23, puntos; Sportivo Norte 22; Deportivo Aldao 21; Unión de Sunchales 19; Ferrocarril del Estado 19; Argentino Vila 17; Brown de San Vicente 17; Deportivo Libertad 17; Sportivo Roca 17; Deportivo Tacural 16; 9 de Julio 15; Atlético María Juana 15; Deportivo Josefina 15; Argentino Quilmes 10; Ben Hur 10