LRF:El Cañonero no tiene margen de error si quiere depender de sí mismo

Recordemos que el pasado viernes, Atlético de Rafaela goleó al Deportivo Aldao por 4 a 1 y le mete presión a Libertad, ya que recuperó la punta transitoriamente, cosechando 3 unidades que le permiten obtener 30 puntos en la tabla. Libertad lo sigue con 29 pero juega esta tarde. Los aurinegros se ubican en una posición muy favorable para alzar el trofeo 2025 ya que dependen de sí mismo. Si ganan el encuentro de esta tarde y el restante contra Ben Hur de visitante se consagrarán Campeón.

El resto de la fecha se jugará de la siguiente manera: 15:30: Florida vs Atlético María Juana; Argentino de Vila vs Unión de Sunchales; Deportivo Josefina vs Sportivo Norte.