Este jueves por la noche, a partir de las 21:00 hs –Reserva a las 19:30 hs-, se pondrá en marcha el Clausura 2025 de la Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol con el duelo que protagonizarán Argentino Quilmes y actual campeón Apertura 2025, Dep. Libertad de Sunchales, en el estadio “Agustín Giuliani”.

El viernes, en el mismo escenario –cancha de Argentino Quilmes-, a las 21:30 hs –Reserva a las 20:00 hs, 9 de Julio –hará de local- enfrentará a Brown de San Vicente.

El próximo domingo continuará la programación con estos encuentros: a las 11:30 hs -Reserva a las 10.00 hs-, Ferrocarril del Estado vs. Atlético de Rafaela; a las 15:30 hs –Reserva a las 14:00 hs-, Sportivo Norte vs. Dep. Tacural, Peñarol vs. Sportivo Roca, Atlético María Juana vs. Atlético Juventud, Unión de Sunchales vs. Florida de Clucellas y Deportivo Josefina vs. Argentino de Vila.

El próximo lunes 28 de julio, en la localidad de Aldao –horario a confirmar-, se cerrará la fecha con el duelo entre el local y Ben Hur.