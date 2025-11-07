LRF: Unión y un triunfo ante Sportivo que vuelve a acercarlo a la punta

#LRF: Esta noche, los equipos sunchalenses adelantan la jornada 14º
Unión, que aún tiene chances de pelear el liderazgo del torneo, recibe, a partir de las 21:30, a Sportivo Norte. En tanto, Libertad visita a la misma hora a Sportivo Roca.
Fue un súper jueves de adelantos en el torneo Clausura de la Liga Rafaelina de Fútbol, ya que se disputarán seis partidos cumpliendo la 14º jornada.
En Sunchales, Unión consiguió los 3 puntos en un partido que no tendría emociones hasta el minuto 61 donde Nahuel Lastra convirtió el primer gol del Bicho Verde ante Sportivo Norte. El dueño de casa se encargaría de liquidar el encuentro en el minuto 79 con el gol de Joaquín Cabral, sentenciando el 2 a 0. Es importante destacar que a los 74', tras un encontronazo, el árbitro decidió expulsar a Matias Ferlini, por el lado de los rafaelinos, y a Luciano Fissore del equipo albiverde.
Con este resultado, Unión quedó a un par de puntos de los líderes aunque aún resta jugar Argentino Quilmes para definir como quedará la tabla de posiciones al término de la 14º fecha.
Libertad tuvo un duro y amargo partido frente a Sportivo Roca. Empezó perdiendo a los 3' con el gol de Lucas Guzmán, amplificándose el marcador a los 20' con el gol de Nahuel Monges, sellando el local con un 2 a 0 el primer tiempo. En el segundo tiempo, el Cañonero logró descontar a los 55' a través de Octavio Martínez, pero el equipo oriundo de Roca no bajó la guardia y reaccionó con Mauro Galván a los 63'. A los 73', el aurinegro sufriría la expulsión de Gaston Cejas y a los 76', un gol lapidario de Matias Carelli sentenció un contundente 4 a 1 para Sportivo Roca.
Atletico Maria Juana 2-0 Argentino de Vila
Deportivo Aldao 1-3 Atletico Brown de San Vicente
9 de Julio 5-1 Deportivo Josefina
Ben Hur 2-2 Atletico de Rafaela
VIERNES
*Peñarol – Juventud de Rafaela (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera).
*Argentino Quilmes – Florida de Clucellas (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera).
*DOMINGO
*Ferrocarril del Estado – Deportivo Tacural (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera).
