Encapuchados robaron en la estación de servicio de Lehmann

Roban herramientas del depósito de una empresa constructora
El ilícito fue advertido por un empleado en la mañana del lunes. Sustrajeron una amoladora angular, un soplador y un taladro, entre otros elementos.
Dos sujetos protagonizaron un robo a mano armada, este jueves, cerca de las 21:00. en la estación de servicio ubicada en la vecina localidad. Se habrían apropiado de medio millón de pesos.PolicialesHoy Rafaela Noticias
Según pudo conocer RAFAELA NOTICIAS, los hombres abordaron a la empleada del lugar, y uno de ellos la amenazó con un cuchillo. Tras intimidarla, se llevaron la recaudación del día, por un monto aproximado de $500.000.
Los sospechosos escaparon corriendo hacia la planta fabril “La Verónica”, mientras personal policial realizaba un operativo de saturación en la zona. También se relevaron cámaras de seguridad y testigos, pero hasta el momento no se lograron resultados positivos que permitieran identificar a los autores.
Interviene en la causa la Fiscalía en turno, a cargo del Dr. Juan Manuel Puig, quien ordenó que el hecho sea caratulado como robo calificado.
En la noche de este miércoles 5, las fuerzas de seguridad concurrieron a calle Brasil al 500, entre Avellaneda y Rotania, para interceder en un intenso enfrentamiento entre dos grupos, presuntamente vinculados y que conviven a pocos metros.
Un joven fue víctima de un engaño virtual tras intentar comprar un vehículo publicado en redes sociales. Hizo varias transferencias y recién después advirtió inconsistencias. El caso ya está en manos del área especializada.
En la mañana del sábado 1, un vecino denunció la sustracción de su auto. Minutos más tarde, personal del Comando Radioeléctrico de Sunchales interceptó el vehículo en inmediaciones de las calles 9 de Julio y Urquiza, aprehendiendo al sujeto que lo conducía.
En la noche del lunes 27, en un camino cercano a la intersección de Av. Gral. Paz y Ruta 34, tres personas lo abordaron y le sustrajeron dos celulares, 300.000 pesos y la billetera con documentación.
Alrededor de las 3:00 de la madrugada de este sábado 25, dos jóvenes que circulaban en una motocicleta por calle Ricchieri, impactaron fuertemente con un camión que se encontraba estacionado. Ludmila Morlacchi sufrió graves heridas, fue trasladada a un efector de salud de Rafaela, produciéndose su deceso en la mañana de hoy.
La audiencia dará inicio el 25 de noviembre en los Tribunales de Rafaela. El Tribunal estará presidido por el Juez Gustavo Javier Bumaguin, con la Fiscal Fabiana Andrea Bertero representando al Ministerio Público de la Acusación, y el Dr. Alejandro Leguizamón a cargo de la defensa.
La Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe fue el escenario de la jornada de cierre del primer año del programa Modo Secundaria – Fortalecimiento Escuelas Agrotécnicas, una iniciativa implementada por Ministerio de Educación Provincial junto a Fundación Banco Santa Fe.
La aseguradora obtuvo cuatro distinciones, ocupando nuevamente un lugar destacado, consolidando su liderazgo y prestigio institucional.
Las provincias de Catamarca, Jujuy y Santa Fe serán las primeras en cerrar el ciclo lectivo 2025: las clases finalizarán el viernes 12 de diciembre. El año escolar terminará el 19 de diciembre para la Ciudad de Buenos Aires y 15 provincias.
