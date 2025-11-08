Encapuchados robaron en la estación de servicio de Lehmann

Según pudo conocer RAFAELA NOTICIAS, los hombres abordaron a la empleada del lugar, y uno de ellos la amenazó con un cuchillo. Tras intimidarla, se llevaron la recaudación del día, por un monto aproximado de $500.000.

Los sospechosos escaparon corriendo hacia la planta fabril “La Verónica”, mientras personal policial realizaba un operativo de saturación en la zona. También se relevaron cámaras de seguridad y testigos, pero hasta el momento no se lograron resultados positivos que permitieran identificar a los autores.

Interviene en la causa la Fiscalía en turno, a cargo del Dr. Juan Manuel Puig, quien ordenó que el hecho sea caratulado como robo calificado.