Encapuchados robaron en la estación de servicio de Lehmann

Dos sujetos protagonizaron un robo a mano armada, este jueves, cerca de las 21:00. en la estación de servicio ubicada en la vecina localidad. Se habrían apropiado de medio millón de pesos.

Según pudo conocer RAFAELA NOTICIAS, los hombres abordaron a la empleada del lugar, y uno de ellos la amenazó con un cuchillo. Tras intimidarla, se llevaron la recaudación del día, por un monto aproximado de $500.000.

Los sospechosos escaparon corriendo hacia la planta fabril “La Verónica”, mientras personal policial realizaba un operativo de saturación en la zona. También se relevaron cámaras de seguridad y testigos, pero hasta el momento no se lograron resultados positivos que permitieran identificar a los autores.

Interviene en la causa la Fiscalía en turno, a cargo del Dr. Juan Manuel Puig, quien ordenó que el hecho sea caratulado como robo calificado.

