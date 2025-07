Este domingo se completó la 15ª fecha del Apertura 2025 de Primera A que organiza la Liga Rafaelina de Fútbol.

En la tarde de este domingo, Unión derrotó a Tacural por 3 a 1 en el estadio de la Avenida con goles de Joaquín Cabral (39'), Thiago Allassia (53') y Esteban Leiva (90') , mientras que para la visita anotó Andrés Mandrile (88'). Dirigió Brian Celis y en Reserva fue 2-1.

TODO LO OCURRIDO EN LA FECHA

Jueves 3/7

Argentino Quilmes 2 - Atlético de Rafaela 1

Ferrocarril del Estado 4 – Juventud de Rafaela 0

Deportivo Aldao 0 – Libertad de Sunchales 2

Viernes 4/7

Peñarol 1 – Ben Hur 0

9 de Julio 5 – Florida de Clucellas 1

Domingo 6/7

Sportivo Roca 2 vs Deportivo Josefina 4

Sportivo Norte 1 vs Argentino de Vila 2

Unión de Sunchales 3 vs Deportivo Tacural 1

Atlético María Juana 2 vs Brown de San Vicente 1

Las posiciones

Cumplidas 15 fechas del Apertura de Primera A, con los resultados registrados el liderazgo continúa en posesión de Libertad de Sunchales. Esta es la tabla de posiciones: Dep. Libertad de Sunchales 29 puntos; Atlético de Rafaela 27; Dep. Josefina y Dep. Tacural 25; Atlético María Juana, Unión de Sunchales, Ferro (x), Dep. Aldao y Sportivo Norte 24; Argentino de Vila, Sportivo Roca y Brown de San Vicente 21; 9 de Julio 20; Argentino Quilmes y Ben Hur 16; Peñarol (x) 13; Florida de Clucellas 12; Atlético Juventud de Rafaela 11.

(x): El Tribunal de Penas les descontará 3 puntos a ambos clubes al término del Apertura 2025 por serios incidentes

