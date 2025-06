Este domingo tuvo continuidad la fecha 11 del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de tres encuentros.

Libertad superó 4 a 2 a Brown de San Vicente con goles de Matías Tejeda (25m PT), Fernando Maidana (31m PT y 10m ST) y Hugo Góngora (40m ST). El Verde lo ganaba 2-0 con las conquistas de Joaquín Quinteros (9m PT) y Bruno Benavides (20m PT). En Brown se fue expulsado fue Enzo Gerbaudo (22m ST). En Reserva fue 3-0 la victoria de Libertad.

En María Juana, Talleres cayó con Unión 2 a 1. La visita abrió el marcador con el gol de Marcos Fraimovich (40m PT), lo igualó Nazareno Galarza (10m ST) y lo ganó Michael Tarasco (45m ST). En Reserva fue 1-0 la victoria para el local.

MIÉRCOLES 28/05

Ben Hur 2 – Florida de Clucellas 0

JUEVES 29/05

Argentino Quilmes 1 – Deportivo Josefina 2

Deportivo Aldao 2 – Argentino de Vila 1

VIERNES 30/05

Sportivo Roca 5 vs 9 de Julio 1

DOMINGO 01/06

Atlético de Rafaela 7 vs Juventud de Rafaela 1

Atlético María Juana 1 vs Unión de Sunchales 2

Libertad de Sunchales 4 vs Brown de San Vicente 2

LUNES 02/06

21.30: Peñarol vs Deportivo Tacural (a puertas cerradas)

MIÉRCOLES 04/06

21.00: Ferrocarril del Estado vs Sportivo Norte

LAS POSICIONES: Atlético de Rafaela 23, puntos; Sportivo Norte 22; Deportivo Aldao 21; Unión de Sunchales 19; Argentino Vila 17; Deportivo Libertad 17; Sportivo Roca 17; Deportivo Tacural 16; Ferrocarril del Estado 16; Brown de San Vicente 16; 9 de Julio 15; Atlético María Juana 15; Deportivo Josefina 15; Argentino Quilmes 10; Ben Hur 9; Atlético Juventud 8; Florida de Clucellas 7; Peñarol 5.