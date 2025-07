Un lamentable suceso tuvo lugar en Humberto 1º, donde fue hallado sin vida un médico de 49 años, Héctor Morcillo. El profesional, que se desempeñaba en el Hospital de Lehmann y residía en calle Mariano Moreno, no asistía a su trabajo desde hacía un par de días, lo que llamó la atención de sus colegas.

Fue el propio director del centro de salud quien alertó a las autoridades al notar su ausencia, dado que, según comentó, siempre daba aviso si no iba a presentarse. Personal policial se dirigió al domicilio, donde un vecino cercano colaboró para verificar lo que finalmente se confirmó como una drástica decisión personal.

Fuentes allegadas señalaron a RAFAELA INFORMA que el médico debía asistir en estos días a una audiencia preliminar en la que estaba imputado por agresiones físicas a sus hijos y por incumplimiento de la cuota alimentaria, con un pedido de pena de prisión de dos años. Aunque no existen precisiones oficiales sobre los motivos del desenlace, algunas versiones no descartan que estuviera atravesando un momento emocional complejo vinculado a su situación judicial. Sin embargo, esta hipótesis no pudo ser confirmada, ni se informó si el hombre dejó algún escrito.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía en turno, que ordenó las actuaciones correspondientes y dispuso la entrega del cuerpo a la familia, sin requerir autopsia. Intervino personal de la Comisaría Nº7 y peritos forenses de la ciudad de Rafaela.