Dándole continuidad a la entrevista mantenida en enero de este año con integrantes del Cuerpo de Delegados de Personal CDP) de SanCor, y a raíz del cariz de las últimas noticias, volvimos a entablar diálogo con Mariano Ramasco, Danilo Barbero, Sebastián Sellwod, Gustavo Bruno, Nicolás Garnero, Fabio Jara, Leonardo Ricarte, Hernán Tolosa, Jonatan Humeller, Luis Angel Lombardo, Ramiro Hernández, Ezequiel Rodríguez, Luis Villa, Germán Barberis, Hugo Williner, Pablo Arce, Lucas Tornavacio, Leonardo Terzaghi y Gabriel Peirano. Ellos revisten la calidad de delegados de las distintas reparticiones que la cooperativa tiene en todo el país.

- En estos días, donde la justicia finalmente se ciñe sobre las deudas que irresponsablemente contrajeron los directivos de SanCor, vuelve a recrudecer la campaña contra los trabajadores y el sindicato a través de algún medio periodístico que pretende responsabilizarlos del fracaso de la conducción empresaria, acusándolos de armar piquetes y bloquear el ingreso a Casa Central.

C.D.P.: -Más que medios, utilizan a una periodista que sin ningún tipo de freno, pudor ni vergüenza relata hechos inexistentes afirmando que hacemos piquetes y bloqueos, y eso es una mentira total. Nosotros hemos labrado actas notariales con documentación fílmica, fotográfica y testimonial que demuestran el libre acceso a la empresa. Incluso el propio Ministro de Trabajo provincial estuvo presente dos veces en Casa Central y no reportó bloqueos ni piquetes ni nada de eso. Nosotros no sabemos por qué esta persona falta a la verdad, y afirmamos también que a nosotros nadie nos paga con favores económicos ni sexuales para hablar, nosotros no somos amantes de ningún directivo, ni armamos tríos sexuales con ellos, ni tampoco nos hacemos eco de todo el rumor que corre en la empresa al respecto, ni de los que dicen que circulan algunas fotos y que si hay fotos hay video. Nosotros nos referimos a nosotros y hablamos por nosotros en defensa de los derechos laborales de nuestros compañeros, aclaramos nuestra postura, nada más. No hablamos de ningún periodista, hombre o mujer, ni nos consta todo lo que se dice en un rumor que ya es un grito a voces no solo dentro de SanCor sino en todas las fábricas del país. A nosotros no nos consta nada ni nos metemos en chismes ni en la vida privada de nadie, sí decimos y afirmamos que no hemos hecho bloqueos ni piquetes y que ello ha sido fehacientemente constatado, y quien diga otra cosa falta a la verdad, por los motivos que sean y que ignoramos. Es más, tenemos constancias irrefutables que en su momento aportaremos, de la salida sin restricciones de productos, que pondrá en serios aprietos a los directivos de la cooperativa por las características de esas operaciones.

- ¿Por qué desde la empresa atacan a los trabajadores pretendiendo adjudicarles responsabilidades que por cierto no tienen?

C.D.P.: De hecho que, salvo algún demente, todo el mundo sabe que la gestión de una empresa es responsabilidad de quienes la dirigen, que son los que toman las decisiones. Pero está claro que a nosotros nos quieren hacer callar porque también denunciamos innumerables hechos que son incompatibles con los parámetros exigibles de seguridad e higiene que deben imperar en toda empresa láctea. Fijate estas imágenes de distintos sectores de la fábrica - nos muestran decenas de imágenes y videos donde se aprecian paupérrimas condiciones de trabajo - al tiempo que agregan: ¨¿A vos te parece que se puede trabajar en estas condiciones? ¿Pensás que así se puede garantizar la integridad de las personas y consecuentemente la inocuidad y trazabilidad de los productos? ¡No jodamos! Fijate estas imágenes. ¡Cómo no nos van a perseguir si nosotros denunciamos todo esto! Somos la garantía de la calidad de los productos, tenemos una responsabilidad social que está más allá de lo que estos sinvergüenzas quieran generarnos para meternos presión. A nosotros no nos asustan con denuncias y aprietes, quedate tranquilo.

- La última vez que hablamos, concluía a fines de enero la absurda conciliación obligatoria ¿Cómo está el tema hoy?

C.D.P.: -Más que absurda, fue una conciliación ilegal y por lo tanto nula y fue recurrida por nuestro sindicato. Hoy en día ya comenzó la ejecución de los juicios por deudas a nuestra Mutual, nuestra Obra Social y nuestro Sindicato que los directivos de la empresa tratan de eludir mostrándose como vulgares morosos sinvergüenzas gambeteando sus deudas. Nos hacen acordar al que le debe al almacenero de la esquina y no pasa ni por la vereda de enfrente, pero serán ajusticiados. A eso hay que agregar que comienzan también en breve los juicios nuestros de trámite abreviado con pedido de embargo sin fianza por las deudas salariales que se niegan a pagarnos, o bien directamente el pedido de quiebra.

- ¿Qué pasó además con las denuncias por evasión fiscal contra los directivos de la empresa?

C.D.P.-Estas denuncias masivas que realizamos los trabajadores en Rafaela y en Buenos Aires están avanzando y ya tenemos fecha y hora de audiencia para ratificarlas. A partir de ahí, los directivos de la empresa serán llamados a tocar el piano y tomarles declaración indagatoria, para ver quién se quedó con el dinero de nuestros aportes jubilatorios y de nuestra obra social, el dinero que nos descontaron y retuvieron de nuestro salario y no depositaron.

- ¿Tienen contacto con algún directivo de la empresa?

C.D.P.: -Sí, claro. No todos los directivos están de acuerdo en esta campaña sucia contra nosotros. Tenemos contacto permanente con algunos de ellos cuyos nombres nos reservamos por obvias razones, quienes están intentando elaborar una salida y nos manifiestan que su mayor temor es que están prácticamente convencidos que es demasiado tarde. Ellos también coinciden en que la conducción actual de la empresa fracasó y está agotada y que como ya lo dijimos en el Ministerio estamos ante una situación terminal.

- ¿Hay algo más que por ahora deseen agregar?

C.D.P.: -Que lo notable de todo esto es que, después de todo el daño que nos han hecho a nosotros y a nuestras familias, con todo lo que nos deben a nosotros, a nuestra Obra Social, a nuestra Mutual y a nuestro Sindicato, nos dicen que sin nosotros y el sindicato, la empresa no podrá salir adelante. Que si no hay un acuerdo con los trabajadores y el sindicato, nadie vendrá en ayuda para comprarse deudas y problemas. Es inaudito, una cosa de locos, nos atacan y nos necesitan, la verdad, no se puede creer.