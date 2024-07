Mientras los equipos ya se encuentran enfocados en lo que será el segundo semestre de competencia, en las últimas horas se dio a conocer cómo será el fixture del Torneo Pre Federal 2024 de Primera División de la rama masculina. Este torneo, fiscalizado por CAB, reúne a 18 clubes de la Asociación Rafaelina de Básquet y del Oeste Santafesinos.

A continuación, el fixture de cada zona:

Zona A

Fecha 1, del 02 al 04 de agosto

Libertad de Sunchales vs Juventud Unida CR

Sportivo Ben Hur vs Trebolense

Argentino Quilmes vs Atlético María Juana

Fecha 2, 09 al 12 de agosto

Sportivo Ben Hur vs Argentino Quilmes

Trebolense vs Libertad de Sunchales

Juventud Unida CR vs Atlético María Juana

Fecha 3, del 16 al 18 de agosto

Libertad de Sunchales vs Sportivo Ben Hur

Argentino Quilmes vs Juventud Unida CR

Atlético María Juana vs Trebolense

Fecha 4, del 23 al 25 de agosto

Libertad de Sunchales vs Argentino Quilmes

Trebolense vs Juventud Unida CR

Sportivo Ben Hur vs Atlético María Juana

Fecha 5, del 30 ago al 01 sep

Juventud Unida CR vs Sportivo Ben Hur

Atlético María Juana vs Libertad de Sunchales

Argentino Quilmes vs Trebolense

Zona B

Fecha 1, del 02 al 04 de agosto

Atlético de Rafaela vs Santa Paula de Gálvez

Racing LTC de San Cristóbal vs Brown de San Vicente

Peñarol vs Atlético Sastre

Fecha 2, del 09 al 12 de agosto

Santa Paula de Gálvez vs Racing LTC de San Cristóbal

Brown de San Vicente vs Atlético Sastre

Atlético de Rafaela vs Peñarol

Fecha 3, del 16 al 18 de agosto

Atlético Sastre vs Santa Paula de Gálvez

Racing LTC de San Cristóbal vs Atlético de Rafaela

Peñarol vs Brown de San Vicente

Fecha 4, del 23 al 25 de agosto

Santa Paula de Gálvez vs Brown de San Vicente

Atlético de Rafaela vs Atlético Sastre

Racing LTC de San Cristóbal vs Peñarol

Fecha 5, del 30 ago al 01 sep

Atlético Sastre vs Racing LTC de San Cristóbal

Brown de San Vicente vs Atlético de Rafaela

Peñarol vs Santa Paula de Gálvez

Zona C

Fecha 1, del 02 al 04 de agosto

Atlético San Jorge vs Americano de Carlos Pellegrini

9 de Julio vs Unión de Sunchales

Independiente vs Ceci de Gálvez

Fecha 2, del 09 al 12 de agosto

Atlético San Jorge vs 9 de Julio

Americano de Carlos Pellegrini vs Independiente

Ceci de Gálvez vs Unión de Sunchales

Fecha 3, del 16 al 18 de agosto

Unión de Sunchales vs Americano de Carlos Pellegrini

Independiente vs Atlético San Jorge

9 de Julio vs Ceci de Gálvez

Fecha 4, del 23 al 25 de agosto

Independiente vs 9 de Julio

Atlético San Jorge vs Unión de Sunchales

Americano de Carlos Pellegrini vs Ceci de Gálvez

Fecha 5, del 30 ago al 01 sep

Unión de Sunchales vs Independiente

Ceci de Gálvez vs Atlético San Jorge

9 de Julio vs Americano de Carlos Pellegrini

La segunda rueda, es decir de la sexta a la décima fecha, se invertirán las localías.

Cabe señalar que esta competencia otorga dos plazas al Torneo Federal 2025.