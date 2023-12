"Empezamos una nueva etapa" aseguró Pullaro en su primer discurso como Gobernador de Santa Fe

Maximiliano Pullaro juró esté domingo 10 de diciembre ante la Asamblea Legislativa como nuevo gobernador de la provincia de Santa Fe. Luego de entonar las estrofas del himno nacional argentino, el flamante mandatario procedió a leer su primer mensaje como gobernador de la provincia ante la Asamblea Legislativa.



"Hoy empezamos una nueva etapa en la provincia de Santa Fe. Es tiempo de un nuevo comienzo que no pretende ser fundacional, sino que se reconoce como heredero de los 40 años de Democracia que los argentinos fuimos capaces de construir, asumiendo sus logros pero por sobre todas las cosas conociendo sus enormes deudas, las que vamos a enfrentar con proyectos, acciones y mucho trabajo", comenzó su alocución.



"Creo en la necesidad de recuperar el valor de la palabra, y la mejor manera de cumplir con esa premisa es hacer. Por eso quiero tener un mensaje claro y concreto, que nos convoque a la acción", continuó Pullaro en sus primeras consignas como gobernador.

"Un gobierno con carácter"

En el primer tramo de su discurso, dijo ser consciente del estado en el que encuentra a la provincia: "La situación es compleja, no todo es responsabilidad de la gestión que finaliza, pero nos encontramos con déficit fiscal, deuda flotante, inseguridad descontrolada, una justicia cara que no da respuestas, la producción en problemas porque no fue defendida, obras públicas paralizadas, la calidad educativa en retroceso y un sistema de salud que perdió la capacidad de atención que la caracterizaba".

En ese sentido, definió las características que buscará impriir a su gestión: "Seremos un gobierno de tiempo presente, de día por día, de compromiso, austero, que escuche y comprenda la angustia, el dolor y también la esperanza de los santafesinos".



"Vamos a ser un gobierno transparente que genera las condiciones para que lo controlen, con carácter, que se integra al país y al mundo defendiendo la identidad de los santafesinos. Vamos a ser un gobierno de acción, porque estamos convencidos que las ideas y la planificación necesitan de la convicción y la tenacidad que siempre nos caracterizó a los santafesinos".

Más seguridad

En lo que fue su primer discurso ante la Legislatura, el flamante gobernador de Santa Fe, trazó además los principales lineamientos de su gestión, haciendo foco particularmente en las acciones que implementará desde este mismo lunes.

En materia de seguridad, anticipó que “como medida extraordinaria” se dispondrá de la presencia de “180 patrulleros en Rosario, 80 en la ciudad de Santa Fe, organizados por cuadrículas y por capas. Lo mismo vamos a realizar en las principales ciudades de la provincia donde el delito se ha extendido a límites preocupantes”.

Estas acciones serán parte de “un plan de contingencia y emergencia operacional, que va a volcar todos los recursos disponibles a la prevención en calle”. “Vamos a intervenir progresivamente ocho barrios en Rosario y cuatro en Santa Fe, mediante una acción estatal concertada tendiente a reducir la violencia, atacar la venta de droga, y restablecer la paz social”, adelantó.

También indicó que habrá rápidas medidas de controles en las cárceles: “Vamos a terminar el ‘homeoffice’ de los delincuentes desde los lugares de detención”. En la semana habrá reuniones con el Gobierno nacional para acordar la llegada de refuerzos federales, que estarán bajo mando operativo del gobernador.

Además le pedirá “a los legisladores nacionales que avancen en la Ley de Derribo, a fin de que nuestros cielos no sean sistemáticamente invadidos por el narcotráfico” y adelantó que enviará un paquete de proyectos a la Legislatura provincial que incluirán: narcomenudeo, ley provincial de inteligencia, reformas al código procesal penal, reformas a la fiscalía y defensa pública, y ley provincial de ejecución de la pena”.

“Nuestras fuerzas de seguridad tienen un arma reglamentaria en su cintura, y deben utilizarla en el uso progresivo de la fuerza. Este es el rol que la ley y la sociedad les encomendó”. Y adelantó que se propondrá a la Legislatura la implementación de Juicio por Jurados para delitos graves, entre ellos los que pongan en cuestión el accionar policial ante los delincuentes. “Que sea la propia sociedad quien juzgue los hechos que sufre todos los días”, dejó en claro el gobernador Pullaro.

Medidas clave

Por otra parte, hizo un fuerte hincapié en las políticas educativas. “Lanzaremos un Plan Provincial de Alfabetización, transversal a todo el sistema educativo con énfasis en los tres primeros años de primaria en articulación con el nivel inicial”, aseveró. Estableció que serán 190 los días de ciclo lectivo a cumplirse, y confirmó que se llamará a paritarias a los gremios docentes en enero para empezar las clases el 26 de febrero.

Además se eliminará la no repitencia: “Derogaremos el avance continuo, porque no se trata de pasar sin saber con el único fin de disfrazar de manera ficticia las tasas de egresos”, afirmó.



En materia de producción e industria, sostuvo que “Santa Fe tiene todo para ser la locomotora del crecimiento nacional, con más producción, más productores, con mayor sostenibilidad, con más y mejor infraestructura productiva, exportando para crecer e innovando para exportar”. “Vamos a trabajar arduamente para acompañar con acciones a las empresas y emprendimientos de nuestra Provincia”, apuntó, y planteó como objetivo llevar de las 750 pymes actuales a 1500, en cuatro años.

En otro tramo de su discurso, confirmó la vuelta los planes ABRE y Nueva Oportunidad, y en materia de salud, un trabajo intenso para descentralizar la atención, además de llevar adelante un Plan de Salud Mental.

“Me preparé con mucha responsabilidad para este momento. Me comprometo firmemente ante todos ustedes a trabajar junto a mi equipo 24/7, cada día de estos 4 años, cada minuto que estemos despiertos, con austeridad y honestidad, para dejar una provincia mejor para todos”, concluyó Pullaro.