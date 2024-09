Quedó en prisión preventiva un hombre de 31 años que es investigado por haber intentado dar muerte a otro hombre mediante el empleo de un arma de fuego el 13 de junio de este año en Sunchales. Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) Nicolás Stegmayer en una audiencia que se desarrolló esta mañana en los tribunales de Rafaela.

El fiscal Martín Castellano, titular de la Sección Especial Homicidios, está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado, identificado como Gaspar Santiago P., transite el proceso judicial privado de su libertad. El magistrado resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva durante todo el proceso.

El hecho

Castellano relató que “el hecho fue cometido aproximadamente a las 11:30 del 13 de junio pasado mientras la víctima. Federico C. junto con su novia, Naiara F., iban caminando por calle Alem al 1300 de Sunchales”. Agregó que “en ese momento, el hombre investigado luego de perseguirlos por detrás, se les posicionó adelante y extrajo de su cintura un revólver, probablemente calibre 32, color plateado, que llevaba cargado, en condiciones de uso inmediato y sin la debida autorización legal, y apuntándole al hombre le exigió la entrega de sus pertenencias”.

El fiscal manifestó que “mientras la víctima se estaba sacando la mochila para entregársela, el imputado apuntó a la adolescente y le manifestó que no interfiriera porque si no le dispararía, e inmediatamente después, a una distancia aproximada de medio metro, efectuó un disparo al rostro del hombre con la clara intención y voluntad de provocarle la muerte”.

Agregó el representante del MPA que “tras efectuar el disparo, el imputado se retiró corriendo del lugar no pudiendo lograr su objetivo de dar muerte a la víctima por razones ajenas a su voluntad debida a la inmediata intervención de personal médico”.

Según relata Rafaela Noticias, en la audiencia, pese a esa declaración de la víctima del que se desprende un intento de robo, en realidad hubo otra cosa. El propio Federico C. dijo en la causa que reconoció inmediatamente a Gaspar Santiago P. porque lo conoce del barrio y tenían diferencias personales desde hace tiempo. Federico C. contó a la justicia que Gaspar Santiago P. lo tenía amenazado con "darle con un fierro", interpretándose que el "fierro" es un arma de fuego.

El medio rafaelino afirma que el eje del debate que protagonizaron el fiscal Martín Castellano y la defensora pública Georgina Alassia, estuvo centrado en si efectivamente Gaspar Santiago P. tuvo el objetivo concreto de matar a su víctima o si se trató de un episodio en donde en realidad nunca estuvo en peligro la vida del joven atacado. Para el fiscal, independientemente de la gravedad mayor o menor de la herida provocada y si ésta puso en riesgo de vida a la víctima, la intención de matar estuvo. En cambio, la defensora aseguró que no está probado que se haya tratado de un intento de homicidio, dado que tres médicos -entre ellos el forense- aseguraron que la lesión provocada por la bala no puso en peligro la vida de la víctima. Castellano - fiscal especial de Homicidios en el MPA- remarcó que eso no está en discusión, sino que la distancia desde la que se efectuó el disparo, las zonas vitales a las que apuntó Gaspar Santiago P. y la determinación con la que actuó son suficientes para ratificar que la intención del atacante fue matar a su víctima.

En la audiencia también hizo uso de la palabra Federico C., quien sólo se refirió al temor de su familia ante la situación que vivió y todavía afronta.

Peligros procesales

Castellano manifestó que "el juez ha tenido por acreditado el hecho planteado en virtud de las numerosas evidencias que se recolectaron en la investigación y arribó a la conclusión de que el mismo se dio del modo propuesto por la Fiscalía y del cual el imputado tuvo plena participación”.

"En cuanto a la pena en expectativa que podría corresponderle al imputado, el juez entendió que la misma será de cumplimiento efectivo, en especial por la naturaleza violenta del hecho y la calificación provisoria seleccionada", continuó diciendo el fiscal.

Explicó el representante del MPA que "en cuanto a los peligros procesales, el magistrado ha valorado, en consonancia con lo sostenido por la Fiscalía, que el imputado carece de arraigo suficiente, se mantuvo prófugo desde el día del hecho hasta hace pocos días y no se encontró el arma de fuego utilizada”. Agregó que “el juez consideró que es necesario adoptar medidas de protección respecto de la víctima y testigos para que puedan declarar en juicio con absoluta libertad”.

Por último, Castellano manifestó que “Stegmayer tuvo en cuenta para disponer la prisión preventiva los antecedentes condenatorios que posee el imputado y consideró insuficientes las medidas alternativas planteadas por la defensa".

Calificación penal

Al hombre de 31 años imputado se lo investiga como autor del delito de homicidio doloso agravado (por su comisión con arma de fuego) en grado de tentativa y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.