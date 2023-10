Cuenta regresiva para el debut del Cañonero en el Regional Amateur

En las últimas horas desde el Consejo Federal de AFA se dio a conocer la programación de la fecha inaugural del Torneo Regional Amateur, el cual contará con la participación de 376 clubes, incluidos 5 representantes de la Liga Rafaelina de Fútbol que estarán en la Región Litoral Sur.

En el estadio "Dr. Plácido Tita", el martes 31, a partir de las 21:00, Libertad cotejará ante Ferrocarril del Estado de Rafaela, con el contralor de Leandro Aragno, siendo sus colaboradores Mauro Cardozo y Rodrigo Pérez (Liga Rafaelina).

Durante el pasado fin de semana llegaron seis caras nuevas. El delantero Agustín Bianciotti (ex Ben Hur y a préstamo desde Atlético de Rafaela); Agustín Costamagna (vuelve al "Tigre" sunchalense tras su paso por 9 de Julio); Facundo Manassero (viene de jugar en Brown de San Vicente); y tres futbolistas provenientes del Dep. Tacural, José Ibarra (ex Unión de Sunchales); Andrés Mandrile (ex Atlético de Rafaela y Ben Hur); y Juan Rivarossa. Ya no están más en el plantel del director técnico Gustavo Giorgi los jugadores Joaquín Cabral y Jair Triverio (jugará en Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto).

Recordemos que, luego de partidos de ida y vuelta, el mejor equipo de cada Zona clasifica a la siguiente instancia, mientras que también lo harán los tres mejores segundos sobre un total de trece zonas en la Región Litoral Sur. Junto a Libertad y Ferro se encuentran Atlético San Jorge y San Martín de Carlos Pellegrini.

El fixture de Libertad es el siguiente:

1era. fecha: (29/10) vs Ferro (L)

2da. fecha: (05/11) vs San Martin (V)

3era. fecha: (12/11) vs Atl. San Jorge (L)

4ta. fecha: (19 o 26/11) vs Ferro (V)

5ta. fecha: (26/11 o 3/12) vs San Martin (L)

6ta. fecha: (3/12 o 10/12) vs Atl. San Jorge (V)