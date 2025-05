En la noche del jueves se puso en marcha la novena fecha del torneo Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, donde se jugaron dos adelantos.

En barrio Los Nogales, Ferrocarril del Estado se hizo fuerte y superó 2-0 a 9 de Julio gracias a los goles de Benjamín Damiano (10m PT y 31m PT). En Reserva fue 1-0 el triunfo para el León.

Por otro lado, Argentino de Vila sorprendió a Ben Hur en Barrio Parque al derrotarlo por 2 a 0 con goles de Nicolás Vitarelli Góngora (22m PT) y Manuel Bustos (14m ST). En Reserva fue 3-0 la victoria de la BH.

JUEVES 15/05

Ferrocarril del Estado 2 – 9 de Julio 0

Ben Hur 0 – Argentino de Vila 2

VIERNES 16/05

21.00

Deportivo Libertad vs Deportivo Tacural

21.30

Peñarol vs. Deportivo Josefina

Juventud de Rafaela vs. Brown de San Vicente

DOMINGO 18/05

11.30

Atlético de Rafaela vs. Florida de Clucellas

16.00

Sportivo Roca vs. Atlético María Juana

Argentino Quilmes vs. Unión de Sunchales

Deportivo Aldao vs. Sportivo Norte

LAS POSICIONES: Sportivo Norte 19, puntos; Atlético de Rafaela 16; 9 de Julio 15; Ferrocarril del Estado 15; Sp. Roca 14; Argentino de Vila 14; Deportivo Tacural 13; Deportivo Aldao 12; Brown de San Vicente 12; Unión 12; Argentino Quilmes 10; Ben Hur 9; Deportivo Josefina 9; Atlético María Juana 9; Deportivo Libertad 8; Florida de Clucellas 7; Peñarol 5; Atlético Juventud 4.