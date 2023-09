El Centro Comercial de Sunchales manifiesta el "hartazgo por el constante vandalismo"

Este es el comunicado emitido por el Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Sunchales:

HARTAZGO POR EL CONSTANTE VANDALISMO

"Estamos hartos de que los socios del CCIP y toda la comunidad en general sufran violentos saqueos y robos en forma constante.

La Comisión Directiva del CCIP no sabe más donde acudir. Se han planteado enérgicos reclamos a las autoridades municipales, policiales y judiciales de todos los niveles (local, departamental y provincial); manteniendo reiteradas reuniones en el CCIP y Consejo de Seguridad con Comisarios, Jefes Policiales, Funcionarios judiciales (Ministerio de

Justicia), Funcionarios políticos, etc.; como también con todos los candidatos (concejales, intendentes, senadores, etc.).

En los encuentros todos han coincidido en manifestar textualmente:

a) Lamentan mucho la situación;

b) Tienen identificado a los 10 o 15 malhechores de la ciudad, pero no pueden hacer nada porque son menores

de edad;

c) Las leyes y los Funcionarios Judiciales para nada ayudan en esta gestión (no pueden detener a los menores y los delincuentes que son apresados, recuperan la libertad de inmediato y actúan con mayor potencia);

d) Los delincuentes -conocedores de esta situación- gozan de total inmunidad porque se desempañan con total libertad.

Invitamos a la comunidad toda, a representantes de instituciones y empresas en general a una nueva reunión en el Centro Comercial (25 de Mayo 473) el lunes 11, a las 19:30, a los efectos de intercambiar ideas en conjunto, para resolver acciones a seguir y a nuestro alcance".

Teléfonos: 3493-439566 / 438055

E-Mail: [email protected]