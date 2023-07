Las 5 claves del gasoducto Néstor Kirchner y la producción de gas en la Argentina

El 9 de julio el Gobierno nacional inauguró en la localidad de Salliqueló (Provincia de Buenos Aires) el gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), una obra de infraestructura de más de 500 kilómetros que permitirá ampliar la capacidad de transporte del gas producido en el yacimiento de Vaca Muerta.

El GPNK une la localidad neuquina de Tratayén (ubicada sobre Vaca Muerta) con Salliqueló, desde donde el gas se distribuye a su vez a otros puntos del centro del país. Funcionarios y especialistas en energía estiman que esta obra permitirá ampliar en un 25% la capacidad del sistema de transporte de gas natural y ayudará a desarrollar la producción de la cuenca.

En esta nota te contamos cuáles son las estadísticas de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta; cuánto gas produce la Argentina anualmente y cómo se distribuye; cuáles son los datos del comercio exterior en materia de gas y cuáles fueron las polémicas en torno a la construcción del gasoducto.

1. La producción de gas en Vaca Muerta

Vaca Muerta es la principal formación de hidrocarburos no convencionales (es decir, aquellos que no pueden ser extraídos con las técnicas convencionales utilizadas por décadas en la industria) de la Argentina y una de las principales del mundo.

Como se explica en esta nota, la mejor manera de medir la actividad productiva en materia de hidrocarburos no convencionales es a través de las etapas de fractura (punciones que se realizan en los pozos para poder extraer la materia prima), dado que este indicador contiene una gran cantidad de información sobre la actividad, la logística, la producción esperada y la inversión.

De acuerdo con los datos oficiales, Vaca Muerta registró tan sólo 10 etapas de fractura en 2011, y ese número se elevó a 1.240 en 2015, al finalizar la gestión de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria). En tanto, para 2019 (al finalizar el mandato de Mauricio Macri -Cambiemos-) el número de operaciones aumentó a 6.236, y en 2022 superó las 10.500 fracturas.



La producción de gas también se incrementó fuertemente. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Neuquén informó que en esa provincia, desde el comienzo de la actividad en Vaca Muerta (2012) y hasta 2022, la producción de gas aumentó un 57%, pasando de 19,5 mil millones de metros cúbicos a 30,6 mil millones en el último año.

2. La producción histórica de gas en nuestro país

Como se explica acá, la producción de gas en nuestro país creció casi de forma contínua hasta alcanzar su pico histórico en 2004, cuando se produjeron 52.385 millones de metros cúbicos, según los datos históricos del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG). Sin embargo, tras ese pico, la producción nacional de gas se redujo y en 2014 tocó su piso más bajo en más de 20 años.



Gráfico y datos: Ignacio Ferreiro

A partir de 2015 la producción volvió a incrementarse y, salvo caídas puntuales registradas principalmente en 2020 y 2021 (años en los que la actividad estuvo fuertemente afectada por las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus), continúa creciendo. En 2022, la producción total de gas alcanzó los 48.420 millones de metros cúbicos, un 7,5% por debajo del pico de 2004.

3. No se amplió la capacidad de transporte en más de una década

Producir gas no es el único problema que enfrenta un país para asegurar la distribución del producto: también debe ser transportado. Así, si se aumenta la capacidad productiva pero no se cuenta con la infraestructura necesaria para transportar el gas, esos recursos no pueden ser explotados.

En este caso, la capacidad de transporte de la Argentina está prácticamente estancada desde 2005. Según datos oficiales, en 2022 la capacidad de transporte del sistema fue de 129,3 millones de metros cúbicos diarios.



Gráfico y datos: Ignacio Ferreiro

En 1993, la red de gasoductos permitía transportar 65,5 millones de metros cúbicos por día, según los datos del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). En 2003, esa variable había ascendido a 116 millones. En 2007, había alcanzado los 127,3 millones y, 3 años más tarde, llegó al máximo histórico de 136,7 millones por día.

Desde entonces, la capacidad de transporte se mantuvo casi sin variaciones, y osciló entre un pico de 136 millones de metros cúbicos en 2010 y un piso de 126 millones en 2017.

4. Oscilación en las importaciones de gas

En mayor o menor medida, la Argentina viene dependiendo de la importación de gas para poder satisfacer la demanda interna. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las compras al exterior de gas natural licuado y en estado gaseoso alcanzaron un pico de US$ 6.121 millones en 2013 y luego se redujeron durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos), hasta alcanzar un piso de US$ 1.619 millones en 2019.

En 2020, luego de una nueva reducción a raíz de la baja demanda producida por las restricciones de la pandemia (a raíz de la caída en la actividad industrial), las importaciones de gas volvieron a aumentar y llegaron a US$ 4.259 millones en 2022, principalmente a raíz del incremento de los precios internacionales producidos por la invasión de Rusia a Ucrania.

Medido en metros cúbicos, las importaciones de gas se redujeron en 2019 casi a la mitad respecto a los valores registrados hasta 2015. Durante la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos), las compras al exterior volvieron a incrementarse, llegando a un máximo de US$ 8.235 millones en 2021.

5. Las idas y vueltas en torno a la construcción del gasoducto

Como se explica acá, el camino de la construcción de GPNK se inició en julio de 2019, cuando el entonces presidente Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia a través del cual instruyó a la Secretaría de Energía a licitar la construcción de un gasoducto que conecte la subzona Neuquén (localidad de Tratayén) con la localidad de Salliqueló.

Tres semanas más tarde, la Secretaría de Energía convocó a la licitación y fijó el 12 de septiembre de 2019 como fecha de apertura de las ofertas, pero ese plazo fue prorrogado en 3 oportunidades: 2 prórrogas dictadas durante la gestión de Cambiemos (ver acá y acá) y una en la del Frente de Todos, que llevó el plazo al 30 de diciembre de 2020, 15 meses después del plan inicial.

Finalmente, el 29 de diciembre de 2020 (un día antes del vencimiento de la tercera prórroga), el entonces secretario de Energía, Darío Martínez, derogó el llamado a licitación de julio de 2019 para “llevar a cabo una nueva evaluación técnica a fin de considerar las mejores alternativas de construcción de un nuevo gasoducto”.

Más de un año después, el 7 de febrero de 2022, la Secretaría de Energía declaró de interés público la construcción del gasoducto y le otorgó la concesión a la empresa estatal Energía Argentina (ex IEASA).

A partir de ese momento, la empresa comenzó a lanzar las licitaciones vinculadas a la compra de materiales: cañerías, válvulas, mantas termocontraíbles, electrodos y tramos de medición y cromatógrafos.

En este proceso surgió una fuerte polémica entre el kirchnerismo y el albertismo por la adquisición de las cañerías, cuya licitación fue obtenida por la empresa SIAT, del grupo Techint. Esto generó un reproche por parte de Fernández de Kirchner y derivó finalmente en la renuncia de Matías Kulfas como ministro de Producción nacional.

Finalmente, el 3 de junio de 2022 se lanzó la licitación de la obra civil del gasoducto. El 12 de mayo último, como se informó en esta nota, el presidente Fernández participó por videoconferencia con el ministro de Economía, Sergio Massa, de la denominada “última soldadura” del gasoducto realizada en el kilómetro 232 de la traza, en La Pampa.

Tras ello, se iniciaron las pruebas hidráulicas a las que se somete este tipo de ductos para constatar la ausencia de pérdidas o fisuras, una técnica que se realiza por tramos a cargo de las empresas contratistas en los 3 frentes de obra.