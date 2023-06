José Corral: "Los verdaderos enemigos políticos son el kirchnerismo y el perottismo"

El ex intendente de la ciudad de Santa Fe lidera la nómina de precandidatos a diputados provinciales de la Lista "Santa Fe Puede", perteneciente a la corriente política radical Evolución que postula a la gobernación a Maximiliano Pullaro. Opina que la actitud agresiva de Carolina Losada, sembrando sospechas sobre los rivales que competirán en la interna, puede dañar al Frente "Unidos para Cambiar Santa Fe". Y afirma que "Santa Fe no tiene techo si logramos imponer un modelo que premie a la producción y no que le quite para repartir en el conurbano bonaerense".

El primer precandidato a diputado provincial José Corral de la Lista "Santa Fe Puede", visitó la redacción de El Eco de Sunchales, acompañado del precandidato a senador provincial, Gonzalo Aira. Los postulantes integran la corriente política que competirá en el frente "Unidos para Cambiar Santa Fe" y que tiene como máximos referentes a Maximiliano Pullaro, precandidato a la gobernación de Santa Fe y el senador provincial por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, que busca su reelección.

Estos son algunos de los conceptos vertidos por el ex intendente de Santa Fe, José Corral:

- "Nosotros nos comprometimos a no hablar de nuestros adversarios internos porque el verdadero enemigo es el populismo, el kirchnerismo a nivel nacional, y Perotti a nivel provincial. Sin embargo, Carolina Losada ha elegido patear para el arco nuestro. Eso no está bueno porque parecería que desea que gane Perotti. A lo mejor Losada está atrás en las encuestas o algún consultor le ha recomendado que para captar la atención tiene que criticar a un adversario interno pero debería reflexionar que el 17 de julio debemos estar todos juntos. Así podremos darle un cambio a la provincia como ocurrió en 2021".

-"Si uno a la primera fake news afloja, no puede gobernar la provincia. A cualquier intendente le pasa. ¡Bienvenida a la política Carolina Losada! Seguramente hay cosas en las redes sociales que no te pueden gustar. Pero eso no nos puede desviar el objetivo de darle un cambio a la provincia. Creo que el electorado va a condenar esa actitud porque la gente espera que le digamos como vamos a resolver los problemas que tenemos".

-"La actitud de Carolina Losada es irresponsable y puede dañar al frente "Unidos para Cambiar Santa Fe". Si sembramos sospechas entre nosotros, que va a hacer el kirchnerismo cuando nos toque la elección definitiva si parte de la tarea de desprestigio la estamos haciendo dentro del propio espacio".

-"El narcotráfico está en todos lados. En la ciudad de Santa Fe, cuando me tocó ser intendente, también la situación era muy compleja. Pero tuve una ministra de seguridad de la Nación como Patricia Bullrich y un ministro de seguridad provincial como Maximiliano Pullaro que escuchaban y actuaban. Yo les pasé el listado de los sospechados por tener vínculos con el narcotráfico y se lograron desactivar la mayoría de estas bandas".

-"A Perotti se le ha ido de las manos la problemática de la inseguridad a pesar de haber prometido "paz y orden". Maximiliano Pullaro fue ministro de seguridad de la provincia los 4 años del gobierno de Miguel Lifschitz y te aseguro que tiene un conocimiento de la provincia, tanto de la parte operativa de la policía como de la tecnología que requiere, que no podemos perder la oportunidad de tener un gobernador de esas características".

-"La gente debe advertir que la elección a diputados es muy importante. En primer lugar, no podemos premiar a un gobernador que tiene una gestión desaprobada con la mayoría en la Cámara de diputados provinciales. Y además, el que gana por un voto se lleva 28 de los 50 diputados. Y Maximiliano Pullaro, que va a ser el futuro gobernador, necesita esa mayoría para producir las reformas profundas que necesita la provincia".

-"Hay muchas áreas en Santa Fe que no tienen techo. Una de esas es la ganadería y la industria frigorífica. Nosotros deberíamos tener el doble o el triple de cabezas de ganado que generarían puestos de trabajo en los frigoríficos y mayor exportación para que ingresen dólares genuinos a nuestro país. Y la otra es la agroindustria que a mí me gusta pensarlo como bioeconomía. La agricultura argentina es muy competitiva, a pesar de que el Estado es un socio que se lleva la tercera parte. Imaginate si se le agrega a eso todo el complejo científico - tecnológico que tiene la provincia. Para eso tiene que haber un modelo que premie a la producción, no que le quite para repartir en el conurbano bonaerense a punteros políticos y planes sociales".