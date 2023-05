Elecciones2023: Ariel Balderrama lidera la lista de concejales del PDP Sunchales

"El objetivo es renovar las dos bancas" afirmó sin vueltas el edil Horacio Bertoglio en la tarde del miércoles 3 de mayo en el Comité Lisandro de la Torre. Curiosamente, ni el arquitecto ni María Alejandra Bugnón irán por la reelección y se despedirán de la Legislatura local cuando finalice el mandato previsto para el 10 de diciembre.

Ante una nutrida concurrencia donde se pudo observar al ex concejal Néstor Mosso y al edil rafaelino Lisandro Mársico, los actuales legisladores presentaron a los precandidatos de la lista de concejales que participarán de los próximos comicios provinciales. Cómo no integran alguna coalición y no atravesarán internas, salvo alguna catástrofe electoral, el 10 de septiembre dirán presentes en las elecciones generales para intentar ocupar las 3 bancas que dejan libres por finalización de mandato la socialista Andrea Ochat y los demoprogresistas Horacio Bertoglio y María Alejandra Bugnón.

La lista de postulantes a concejales del PDP se conforma de la siguiente manera:

PRECANDIDATOS TITULARES: 1- Ariel Balderrama; 2- Nadia Caglieris y 3- Rubén Palomeque.

PRECANDIDATOS SUPLENTES: 1- Gisele Rhil, Santiago Culasso y María Alejandra Bugnón.

Fueron los propios postulantes quienes se expresaron brevemente sobre su candidatura:

ARIEL BALDERRAMA

"Muchas veces dije que no, esta vez puedo decir que sí. Somos un grupo de trabajo que aportan diferentes cosas y los tres precandidatos titulares tenemos mucha experiencia en instituciones intermedias y deportivas. Hoy es un punto de partida, es darle certeza a la gente de que aquí estamos con aspiraciones a representarlos en el Concejo Municipal. Debo agradecer al PDP porque me ha permitido encabezar la lista de concejales con otras personas que tranquilamente hubieran podido ir en el primer lugar también".

NADIA CAGLIERIS

"Siento que me llegó el momento después del 2017 donde le encontré el gustito a la gestión pública. A partir de ahí, trabajé a la par de los concejales para una mejor formación. Aspiramos a mantener las dos bancas del PDP en el Concejo. Soy optimista, no por la situación en la que estamos sino porque va a cambiar el gobierno, y nosotros como concejales estamos dispuestos a cerrar esa brecha que hoy tiene el Ejecutivo y el Legislativo, y que tanto mal nos hace".

RUBÉN PALOMEQUE

"El PDP me abrió las puertas en un momento de mi vida personal complicada, en una situación legal que todavía no estaba resuelta, y me dieron un voto de confianza. Estoy sumamente agradecido a este grupo incondicional humano que reúne una de las las condiciones fundamentales que deben tener los candidatos a la función pública como es el conocimiento profundo de la comunidad".

Finalizada la presentación de los aspirantes a una banca en el Concejo Municipal, una pregunta decantaba naturalmente y se refería a la ausencia de un candidato a Intendente, teniendo dos concejales en ejercicio.

Bertoglio se hizo cargo del interrogante: "Nosotros estamos convencidos, y la prueba fue hace 4 años, que no es condición imprescindible tener una candidatura a intendente. Por distintas razones, los concejales en ejercicio deberían ser los candidatos naturales a Intendente, pero después de haber pasado situaciones atípicas que nos desgastaron, definimos no asumir la postulación. Intentamos tener un candidato a Intendente, hablamos con personas que están a la altura de la responsabilidad del cargo pero no obtuvimos una respuesta positiva y preferimos no presentar postulante porque no nos interesa cubrir un lugarcito solamente".

María Alejandra Bugnón agregó: "Yo sentía el compromiso de ser candidata a Intendente desde que asumí en el 2019. Pero atravesamos un mandato bastante atípico, muy desgastante y lo tuve que pensar, repensar y recontrapensar. No desconozco que tengo una responsabilidad con esos votantes pero siento que no es mi momento porque creo que me falta formarme más en política para postularme a un cargo de ese tenor. Ahora tenemos que apuntalar a este equipo joven".

Finalmente, la conferencia derivó en críticas a la administración municipal liderada por el intendente Gonzalo Toselli, sustentada por los errores de gestión y la "pésima" relación que mantiene con el Concejo Municipal.