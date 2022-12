Perotti participó en los festejos por los 100 años del Club Deportivo Independiente de Ataliva

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, participó en Ataliva de los festejos por los 100 años del Club Deportivo Independiente de esa localidad del departamento Castellanos. En el lugar, fue recibido por su presidente comunal, Marcelo Bergese, y el presidente del club, Daniel Ocampo.

Luego de una recorrida por las instalaciones, Perotti dijo: “Estamos con una institución que llega a los 100 años. Para el gobierno de la provincia, como lo hemos tomado, como gestión, los clubes no son una institución más, son centrales. Desde el inicio de la gestión, nos alcanzó la pandemia y la primera puesta a disposición de instalaciones o de infraestructura vino de la mayoría de los clubes de la provincia. Muchos de ellos fueron los primeros en poner a disposición los lugares donde funcionaron los centros de aislamiento, de vacunación, con la infraestructura construida por todos, por muchos, durante muchos años”, expresó el gobernador.

“Estar en un centenario tiene que ver con recordar a quienes pusieron en marcha aquel 3 de diciembre esta institución, y en ellos a todos los hombres y mujeres que la han llevado en el transcurso del tiempo, a cumplir 100 años. Es muy meritorio el haber tomado la decisión de fundar y es tanto o más meritorio, haberlo sostenido y haber llegado a los cien años”, agregó el mandatario.

Y continuó agradeciendo “a los que son los que ponen su tiempo, hombres y mujeres, dirigentes deportivos, que integran cada una de las subcomisiones, que le ponen el tiempo que se les saca a la familia, a los amigos, al descanso y lo ponen aquí para darles la mejor infraestructura, el mejor acompañamiento, a chicos y chicas que no conocen, pero que sienten y quieren que aquí tengan la continuidad del patio de su casa, la continuidad de la escuela, o de la formación. Un club nos es solamente un espacio donde hay un terreno, una cancha, un salón, un vestuario. Un club genera entre otras cosas, la pertenencia”, sostuvo.

Para finalizar, Perotti aseguró: “Estar acompañándolos hoy, es decirles muchísimas gracias a todos y a todas los dirigentes deportivos, el que tiene la tarea más simple y más sencilla en una subcomisión, al que tiene la responsabilidad mayor, porque están poniendo lo mejor para un club, lo mejor para un pueblo, lo mejor para una provincia, lo mejor para el país, que es tratar de cuidar de la mejor manera a nuestros chicos, de generar un tejido social que contenga que forme y que eduque. Por eso, lo mínimo que nosotros podemos decirles en ese gracias, es tratar de estar presentes en lo diario, en esos recursos que a veces dan el empujón para la instancia final o para que otros se sumen a esos aportes porque ya falta menos, porque ya se empieza a ver, a sentir, cómo va a ser y cómo lo vamos a aprovechar cuando esté terminado. Gracias es saber que nosotros podemos hacer un aporte para comprar material, pero lo que no podemos comprar es lo que cada uno de ustedes pone todos los días, eso no tiene precio”, finalizó el gobernador.

Por su parte, el presidente comunal de Ataliva, Marcelo Bergese, destacó “el trabajo de la dirigencia de Deportivo Independiente que están avalados por los cien años de trayectoria de la institución” y agradeció “el rol fundamental del gobierno provincial, especialmente en la figura del gobernador Omar Perotti, acompañándonos con aportes del Plan Incluir para realizar obras en las instalaciones, la incorporación de calefones solares y el apoyo constante en la faz deportiva del club”.

Para culminar, Daniel Ocampo reconoció “todo el esfuerzo que pone la comunidad de Ataliva y la del club, en predisponerse de esta forma para que los deportistas y la comunidad en general puedan disfrutarlo de la mejor manera. Hoy me toca a mí estar en este lugar en representación no solo de la institución, si no de los 19 integrantes de la comisión directiva, de las siete subcomisiones, de los 300 deportistas y de los casi 500 socios”.

Luego el presidente de Independiente de Ataliva agradeció “a los programas de gobierno, tanto de la provincia como de la Nación que son un aporte muy importante para que hoy los clubes tengan un poco de aire y de prosperidad”.



CLUB INDEPENDIENTE DE ATALIVA

Fundado el 3 de diciembre de 1922, a 38 años de la fundación de Ataliva, a partir del impulso de un grupo de habitantes simpatizantes del fútbol, quienes crearon una institución que representara a la comunidad en este popular deporte y demás ejercicios físicos.

En mayo de 1923 se resuelve la adquisición de «una cuadra» de tierra a la compañía de Guillermo Lehmann y se construye la primera cancha de fútbol en el sitio en donde hoy está enclavado el importante salón múltiple funcional y en ese tiempo al no existir aún edificaciones en el entorno, los jugadores usaban como vestuarios habitaciones de bares cercanos para el cambio de vestimenta.



PRESENTES

De la actividad también formaron parte el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; la secretaria de Deportes, Florencia Molinero; el asistente técnico de la Secretaría de Turismo, Gustavo Cuello; y el director general de Vialidad Nacional Distrito 7, Fabio Sánchez.