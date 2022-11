Cuál es el plan que evalúa el Gobierno para ayudar a Sancor

En el Ministerio de Economía se realizó una reunión para analizar la problemática de Sancor y definir entre todas las partes involucradas un plan de trabajo para la puesta en marcha de medidas que le permitan a la cooperativa láctea dejar atrás su crisis económica, financiera y productiva que ya lleva más de 4 años.

El encuentro fue encabezado por el titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, quien estuvo acompañado por Fernando “Chino” Navarro, Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete; Juan José Bahillo, Secretario de Agricultura, y Alexandre Roig, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Del ámbito privado, estuvo presente el presidente del Consejo de Administración, José Gastaldi, y también altos dirigentes Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA).

Después de más de un año de tironeos que ponían en juego fondos públicos en manos de privados, e incluso de un conflicto sindical que venía creciendo, el encuentro intentó dar certezas sobre el futuro de la empresa. Además, se busca mantener una línea de trabajo en la que se pueda expandir la capacidad de proceso, pero también la llegada de fondos, e incluso la refinanciación de pasivos impositivos ante el Estado nacional y los de las provincias.

Hay que recordar que la crisis de Sancor se profundizó a inicios de 2017. A partir de allí, comenzó un proceso de reestructuración en el cual participaron todos los integrantes de la cadena, con un fuerte involucramiento del gremio ATILRA, de diversos modos para apoyar en el rescate. Actualmente, la Cooperativa enfrenta una primavera que se inicia con sequía, pero con un piso de 700 mil litros de materia prima procesada diariamente, con una rentabilidad positiva a diferencia de lo que sucediera años atrás, que se destina al pago de salarios y compromisos económicos pendientes, aunque también se contemplan los posibles emergentes.

Reunión de Massa por Sancor



Tras la reunión y en declaraciones a Infobae, Fernando Navarro comentó que, “fue una reunión productiva. Se planteó de dónde viene SanCor tratando de aprovechar el hecho de mirar hacia adelante. Estamos buscando un ámbito de racionalidad para trabajar en forma conjunta. Se quiere obtener un plan de corto plazo para atender la caída estacional de la producción y otras cuestiones de funcionamiento cotidiano. Y otro plan a mediano y largo plazo, para que esto no se reitere y que en seis u ocho meses volvamos a hablar del tema, para que así SanCor vaya gradualmente de menor a mayor saliendo de esta crisis que tiene varios años”.

Y agregó: “Sancor tiene una situación económica-financiera compleja desde hace muchos años. Institucionalmente desde que el INAES está en el área de Jefatura de Gabinete, estoy trabajando en el tema, por lo tanto tengo una relación formal con la empresa. Paralelamente, hay un vínculo con el sindicato, que tiene que ser parte de la solución”. Además, explicó que la presencia de Sergio Massa en la última reunión, tiene como objetivo de que Economía brindaría “los recursos para oxigenar a SanCor si es que así se decide”.

El análisis está puesto en poder avanzar a mediano plazo en la llegada de fondos para aumentar el capital de trabajo, y poder pagar el ingreso de más materia prima y de esa manera ampliar la acción de la láctea, en su capacidad instalada de hasta 1,5 millones de litros diarios. Además, Navarro entiende que el peso de la Cooperativa no solamente está en su significado por la producción de alimentos, sino porque “SanCor tiene un valor económico-cultural del pueblo, de millones de familias argentinas, además de lo que implica como fuerza laboral y fuerza productiva en la zona centro del país”.

Plan



Sobre el plan que se está analizando implementar para ayudar a la cooperativa láctea a recuperarse del difícil momento económico y financiero, Navarro no abundó en los detalles del mismo, pero no se descartó “poder generar algún tipo de fondo” para sustentar a Sancor con el propósito de darle continuidad a la expansión que consiguió con gestión propia, mientras la intensión es la de poder seguir hacia una mayor productividad, con una más amplia demanda de materia prima y aprovechando los recursos humanos actuales.

También el funcionario no descartó que desembarquen inversiones, o se presenten propuestas de empresarios, “mientras preserven los valores de SanCor y no afecten a los intereses nacionales. No descartamos inversiones extranjeras, pero eso es algo que determinará la propia Cooperativa. El gremio es parte también de la decisión y si el Gobierno es parte de un salvataje también va a opinar. No vamos a poner recursos, más allá de lo que significa SanCor para nosotros, para luego ser indiferentes al manejo y la gestión de la empresa”, destacó Navarro.

Sí hubo precisiones en que el Gobierno está trabajando en el reclamo a Venezuela de la deuda que mantiene con la láctea por 18 millones de dólares, y por otro lado “se va a trabajar para ir poniendo en una balanza los intereses de la AFIP, que recauda en función de los intereses nacionales; y la preservación de SanCor como fuente de trabajo, para que pueda mejorar la situación de la empresa en el pago de los tributos. Se irá generando algún tipo de plazo o plan, para ir financiando capital de trabajo en el mediano plazo”.

Reclamo del gremio



Por otro lado, el funcionario consultado por este medio afirmó que el gremio de los trabajadores Atilra, “tiene derecho al reclamo porque le están pagando con retraso y no siempre con el valor de lo que establece la paritaria. Hay un reclamo legítimo del gremio, más allá de la figura del fideicomiso”. Aquí alude a un acuerdo que existe entre el sindicato y la cooperativa para segmentar salarios y aguinaldos, pero también a la expectativa que el espacio liderado por Héctor Ponce tenía sobre la iniciativa de cuatro empresarios que no provenían del sector lechero y que buscaban completo financiamiento estatal para entrar en la láctea.

Por último, Navarro detalló que “el gremio tiene una actitud crítica frente a la empresa, es razonable, pero también tiene una plena colaboración y disposición a buscar soluciones, porque a ellos les interesa tener una unidad conceptual con el Gobierno y con SanCor, para que se salga de esta crisis. Observé es responsabilidad y plena disposición para colaborar en un plan en común que se va a empezar a elaborar”.