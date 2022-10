"Octubrillante, la fiesta de la luz" en Sunchales

“Octubrillante” es mucho más que una fiesta para que nuestros niños no celebren la muerte. ¡Es la fiesta de la vida! Es una alternativa evangelística y contracultural en la que ellos son los protagonistas principales. Octubrillante surge como una iniciativa concreta de rechazo a la celebración de Halloween. Siendo también un llamado concreto a la Iglesia a que enseñe a nuestros niños a vivir una espiritualidad natural, no reñida con la alegría, la diversión y la excelencia. Para decir no, y ofrecer otra alternativa primero tenemos que conocer qué cosas estamos rechazando.