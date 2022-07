Trucos y consejos que debes saber para jugar al póquer como un profesional

Parece bastante aceptado entre los expertos que los orígenes del póquer se remontan a principios del siglo XIX en Estados Unidos. O, como mínimo, el póquer tal y como lo entendemos hoy en día. Se cree que el ejército estadounidense está detrás de gran parte de su popularización desde entonces, aunque su presencia en los casinos de todo el mundo es especialmente responsabilidad de la Serie Mundial de Póquer, el torneo de póquer más importante del planeta.

Aunque la gran mayoría de jugadores de la WSOP son profesionales, también pueden participar amateurs que puedan pagarse la entrada. No obstante, la mayoría de aficionados prefiere quedarse en casa para disfrutar de todas las jugadas maestras por televisión o en streaming. Tienen la oportunidad de presenciar master classes en directo para perfeccionar sus estrategias.

Para ayudarte en tu misión de convertirte en el mejor jugador de la historia jugando al póquer con dinero real, no te pierdas nuestros consejos.

1. Aprende todo lo que puedas sobre póquer

De la misma manera que un jugador de fútbol no puede pretender ganar el Balón de Oro sin saberse las reglas, alguien que aspire a ser mejor jugando al póquer también debe estudiarse todas las posiciones, manos y estrategias posibles. Eso le ayudará a analizar mejor cada situación, predecir los movimientos de los rivales y tomar la decisión acertada en cada jugada.

2. Practica jugando contra una máquina

La experiencia es la mejor maestra. Cuanto más practiques, más perfeccionarás tu técnica y más posibilidades tendrás de ganar. Si quieres jugar sin riesgo, nada mejor que usar los programas online o los videojuegos de póquer que existen y que te permiten verte las caras con una máquina. También puedes buscar otros jugadores que estén como tú y te permitan ganar experiencia sin apostar dinero real.

3. Usa una estrategia consistente

Un elemento clave que te permitirá convertirte en un as del póquer es utilizar una estrategia. Pero no una estrategia cualquiera, sino una que puedas usar de forma consistente. Esa estrategia ganadora que uses siempre estará respaldada por años de experiencia y estudio, y no es aconsejable cambiar todo este conocimiento de repente solo porque estás aburrido o porque acumulas varios malos resultados.

4. Juega menos manos y de forma más agresiva

Esto es algo que todos los mejores jugadores del mundo saben: si juegas demasiadas manos, es prácticamente seguro que perjudicarás tus posibilidades de ganar. Es cierto que el factor suerte puede cambiarlo todo, pero una de las formas más fáciles y rápidas de aumentar tu racha ganadora es siendo paciente jugar solo aquellas manos que merecen la pena (y de forma agresiva).

5. Juega tus manos más fuertes de forma rápida para aumentar el bote

Hablando de manos fuertes, en la mayoría de los casos deberías apostar siempre por ellas. Eso no solo te permitirá ganar con más facilidad, sino que permitirá aumentar el bote y, si terminas ganando, llevarte un premio más grande a casa. Una mano fuerte será aquella que tus rivales no podrán batir fácilmente. Recuerda tener presente las cartas que ya se han jugado para determinar sus posibilidades.

6. Aprende a usar bien el bluff

Todos aquellos y aquellas que quieran brillar en el póquer deben saber cómo usar bien el bluff. También conocida como farol, se trata de una jugada falsa para que el oponente quede impresionado. Se suele aconsejar que los jugadores dejen que sean las propias cartas las que dicten si deben usar esta técnica o no. No uses demasiado el farol, pero cuando lo hagas, hazlo de forma eficaz.

7. Retírate si no estás seguro

Además de aprender a usar el farol, es incluso más importante saber cuándo debes retirarte. Los mejores jugadores de póquer tienen la capacidad de hacer fold antes de tiempo si creen que su rival va a tener mejor mano. Es más complicado de lo que parece, especialmente cuando somos competitivos y nos jugamos dinero. A posteriori, analiza la jugada para saber cómo podrías haber ganado la partida.

8. Ataca cuando tu rival se muestre débil

A veces, las partidas de póquer no son ganadas por el mejor, sino por el menos malo. Conocer las debilidades de tus rivales también puede convertirte en el campeón, así que entenderlas debe ser también parte de tu estrategia. Hay ciertas jugadas en póquer que delatan esas flaquezas y que están recogidas en los mejores libros.

9. Dalo todo desde el principio en los torneos

A menudo se cree erróneamente que la mejor forma de ganar un torneo es reservando energía y fuerzas para más adelante. Haz todo lo contrario: empieza de forma agresiva para aumentar tu dinero y así apostar más fuerte a medida que avance la competición. Solo cambia a una estrategia más conservadora cuando realmente hayas perdido bastante dinero.

10. Solo juega si te apetece

El póquer es, al fin y al cabo, un juego, y los juegos están para divertirse. Si no te apetece estar en una mesa de póquer en un momento en concreto, tus rivales lo percibirán y le pasará factura a tus capacidades. Empezar a jugar con las emociones incorrectas (cansancio o enfado, por ejemplo) llevará más que probablemente a una derrota, y eso solo aumentará esos sentimientos negativos.

Y un consejo final…

Además de todos los trucos que te hemos explicado para dominar la mesa de juego, los mejores jugadores de póquer son aquellos que cuidan su cuerpo y su mente cuando no están compitiendo.

Sí, aprende todas las reglas, técnicas y estrategias del juego, aprende a usarlas y ataca cuando tu rival flaquee, pero también haz ejercicio físico, come sano y medita para no perder la concentración y controlar los nervios. No hacerlo irá siempre en tu contra.