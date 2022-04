ARB: Finalizada la Fase Regular, Unión y Libertad lideran sus respectivas zonas

En la noche de este viernes 29 se disputó la sexta y última fecha del Torneo Preparatorio que organiza la Asociación Rafaelina de Básquet donde se terminaron de definir las posiciones de cada zona y los posteriores cruces de playoffs.

Por la Zona A, Libertad de Sunchales no dejó dudas y venció a 9 de Julio por 103 a 57 para asegurarse el primer lugar del grupo. Por su parte, Argentino Quilmes volvió a incomodar a Ben Hur y lo terminó venciendo por 72 a 70 en un cierre ajustado.

En cuanto a la Zona B, Unión de Sunchales cumplió y terminó invicto la fase regular al derrotar 81 a 75 a Independiente en la Fortaleza del Bicho. Además, Atlético se impuso ante Peñarol 80 a 69 y se quedó con el segundo lugar del grupo.

Las posiciones

Zona A: Libertad 11; Quilmes y Ben Hur 9; 9 de Julio 7.

Zona B: Unión 12; Atlético 9; Independiente 8 y Peñarol 7.

Con las posiciones definidas, los cruces de playoffs se establecieron de la siguiente manera: Unión vs 9 de Julio; Atlético vs Ben Hur; Quilmes vs Independiente; y Libertad vs Peñarol.