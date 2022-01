LigaProvincial: Triunfo de Unión que regresa a la cima de la Zona C

El equipo de Rodrigo Juárez fue superior en todo el partido, se hizo fuerte en su aro con defensa dura, pudo correr lastimando con las penetraciones; ante una pobre defensa del equipo visitante y poco preciso en su ataque. En el conjunto local se destacaron Matías Loro con 14 puntos, 13 rebotes y Juan Ignacio Cipolatti con 14 puntos también. El goleador del partido fue Emanuel Gaggi de la visita con 18 unidades.

La nota de la jornada la dio Brown de San Vicente al quitarle el invicto a Almagro de Esperanza al derrotarlo por 87 a 74 y ahora comparte punta con Unión. El próximo viernes juegan los lideres de la Zona C en la última fecha, en el Estadio Nido de Aguilas de Esperanza, quien gane se queda con el uno de esta zona. En el partido restante Argentino de Firmat ganó en su visita a Atenas de Venado Tuerto por 79 a 58.

Zona C: Almagro de Esperanza 17 (8-1), Unión de Sunchales 17 (8-1), Brown de San Vicente 14 (5-4), Argentino de Firmat 11 (2-7), Atenas de Venado Tuerto 11 (2-7). Americano de Carlos Pellegrini 11 (2-7). En la última fecha se enfrentarán Argentino vs. Brown, Americano vs. Atenas y Almagro vs. Unión de Sunchales.

Estadio: Fortaleza del Bicho

Árbitros: Ezequiel Angelini y Nicolás Cecchetti

Comisionado: Néstor Favre

Parciales: 24-15; 18-8 (42-23); 27-17 (69-40); 17-16 (86-56)

UNION DE SUNCHALES 86: Juan Andrés Zurvera 4, Matías Borda Bossana 9, Guillermo Spila 2, Ramiro Rojo 10, Sebastián Fux 2, Juan Ignacio Cipolatti 14, Nicolás Zurvera 10, Máximo Blangini 7, Matías Loro 14, Miguel Isola 7, Joaquín Gariboldi 7. DT: Rodrigo Juárez

AMERICANO DE CARLOS PELLEGRINI 56: Tomás Rolandi 1, Emanuel Gaggi 18, Ignacio Perez 9, Gastón Fenoglio 13, Juan Mattalia 3, Diego Hulman, Federico Barra 8, Manuel Cichello 2.