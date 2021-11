LigaProvincial: Triunfo holgado de Unión para mantener el invicto

Tres de tres para el conjunto que dirige Rodrigo Juárez, que sigue sin conocer la derrota y es líder en el Grupo C. Venció a Atenas de Venado Tuerto por 84 a 55 en la Fortaleza del Bicho. Su capitán, Matías Borda Bossana, fue el goleador del partido con 16 puntos.

Por la tercera fecha de la Zona C de la Liga Provincial de Basquet, el Bicho Verde no tuvo problemas en superar a Atenas de Venado Tuerto por 88 a 55, basando su triunfo en una defensa férrea que no le permitió a la visita superar las 14 unidades por cuarto. También estuvo lúcido en ofensiva, donde seis jugadores estuvieron en los dos dígitos de puntos. La próxima semana visita a Americano de Carlos Pellegrini

Estadio: Las Fortaleza

Árbitros: Marcelo Varela y Federico Reinheimer

Comisionado: Marcelo Patriglia

Parciales: 22-13; 19-15 (41-28); 25-14 (66-42); 18-13 (84-55)

UNION DE SUNCHALES 84: Matías Borda Bossana 16, Nicolás Zurvera 10, Juan Ignacio Cipolatti 12, Máximo Blangini 12. Luca Theiler, Facundo Marcos 8, Juan Zurvera, Guillermo Spila, Ramiro Rojo, Matías Loro 14, Joaquín Gariboldi 12, Sebastián Foux. DT: Rodrigo Juárez

ATENAS DE VENADO TUERTO 55: Francisco Rizzoti 7, Tomás Nicolau 13, Bautista Peralta 12, Agustín Oneglia 1, Bautista Forgán 2, Hugo Benitez 6, Ignacio Tomé, Francisco Periscich 8, Elías Molina, Joaquín Barbarecchi, Ricardo Britez 6. DT: Sergio Bulguese