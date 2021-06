El Municipio entregará una asistencia económica no reembolsable a sectores económicos afectados por la pandemia Covid-19

En la mañana de este miércoles 2, el intendente Gonzalo Toselli, flanqueado por Flavio González, subsecretario de Producción y Cooperativismo; y Pablo Ghiano, subsecretario de Educación, Salud y Convivencia, anunció la presentación de un proyecto de de Ordenanza que ingresó hoy al Concejo Municipal, solicitando la creación del Programa Especial de Asistencia a Sectores Económicos más afectados por la pandemia Covid-19, vinculado a las actividades y servicios que se encuentran más damnificados por las restricciones establecidas como consecuencia de la emergencia declarada por la pandemia Covid-19.

La asistencia económica no reembolsable para todos los titulares de unidades económicas (establecimientos, locales y servicios) con asiento en la ciudad de Sunchales, corresponderán a los siguientes rubros:

a. Gimnasios.

b. Centros de pilates y yoga.

c. Piletas climatizadas.

d. Escuelas de artes marciales.

e. Canchas de futbol 5.

f. Salas de baile, danzas y otras expresiones artísticas.

g. Salones de juego infantiles.

h. Salones privados de eventos.

i. Transportes escolares.

j. Talleres y academias culturales y artísticas.

k. Hoteles, residenciales y alojamientos.

REQUISITOS:

Los titulares de las unidades económicas de los rubros anteriormente descriptos deberán reunir los siguientes requisitos:

(i) Registrar pago del período mensual de Derecho de Registro e Inspección (DREI) diciembre 2019 y,

(ii) Desarrollar actualmente la actividad económica.

El Departamento Ejecutivo Municipal estará facultado para contemplar como supuestos especiales, aquellos casos de actividades arriba descriptas que si bien no se encuentran actualmente en actividad como consecuencia de haber sido afectada por la pandemia Covid-19, demuestren un compromiso de reiniciar la misma en el marco del presente Programa.

No podrá ser beneficiario/a del presente Programa el personal de gabinete (funcionarios) del Departamento Ejecutivo Municipal.-

MONTOS A PERCIBIRSE:

Determinase las escalas de montos en conceptos de asistencia económica no reembolsable que serán otorgados a los titulares de unidades económicas correspondiente a los rubros arriba individualizados, en la medida que cumplimenten con los requisitos que establezca el Programa, a saber:

- A los Monotributistas Categorías A, B, Y C: $ 50.000,00

- A los Monotributistas Categorías D, E, Y F: $ 60.000,00

- A los Monotributistas Categorías G, H, 1, J Y K: $ 70.000,00

- A los Responsables Inscriptos, Resp. No Inscriptos y Exentos: $ 100.000,00



En todos los casos, la categoría será el elemento para determinar el monto a abonar.

La asistencia económica brindada en el marco del presente programa será otorgada por única vez, y bajo la modalidad de dos (2) cuotas iguales, mensuales y consecutivas.

Los beneficiarios deberán completar y presentar un formulario de solicitud que deben retirar en Mesa de Entradas y hay un plazo estimado de presentación que finalizaría el 25 de junio de 2021.

Vale aclarar que este proyecto recién será tratado este jueves 3 en el recinto legislativo, y hasta que no sea aprobado, no se podrá avanzar con la propuesta. Mañana se dilucidará si los ediles resuelven discutirlo y aprobarlo sobre tablas, teniendo en cuenta que la iniciativa solicita también reasignación de partidas del presupuesto municipal 2021, o aprueban derivarlo a Comisión, para un análisis más pormenorizado.