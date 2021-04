Por 14 días, se suspenden las actividades deportivas en espacios cerrados

El temor de un desborde del sistema sanitario local por los casos que se registran en Sunchales pero también en localidades aledañas que en definitiva terminan utilizando la infraestructura de salud sunchalense, sumado a la situación crítica que atraviesa el Hospital "Dr. Jaime Ferré" donde ya casi no hay camas clínicas y de terapia intensiva libre, hicieron que se tomaran estas medidas con el fin de reducir la circulación comunitaria.

El Dr. Matías Buffa, representante del Comité Médico, apuntó a los tres factores de mayor riesgo para los contagios de Covid:

-La nocturnidad.

-Las actividades en lugares cerrados.

-Las reuniones sociales y familiares.

«Actualmente, tenemos 25 contagios diarios de promedio. De todos modos, lo más preocupante es que administramos y resolvemos 10 a 15 casos promedio de los pueblos vecinos», explicó el médico. «Rafaela está en una situación muy delicada a nivel sanitario. Por lo pronto, hoy no hay camas críticas Covid-19 en nuestro Departamento. Por ende, la proyección nos muestra de que en los próximos 30 días vamos a tener que resolver entre 30 y 40 casos diarios en nuestra ciudad. Administrar esta cantidad de casos es practicamente imposible, porque no van a alcanzar las camas, el personal de salud y el oxígeno. Y tampoco se van a poder derivar pacientes a otras ciudades. Esta es una situación concreta de saturación de la región y necesitamos hacer un quiebre de los casos. Y esto no es posible hacerlo sin tomar medidas más restricitivas y apelando al compromiso social.» vaticinó Buffa.

El presidente del Concejo Municipal, Horacio Bertoglio informó que el próximo jueves, en sesión ordinaria, la legislatura local aprobará la extensión de la emergencia sanitaria; aprobarán una ordenanza con sanciones específicas que posibilitará intervenciones más ágiles de la GUS y la Policía, y un trabajo más efectivo del Juzgado Municipal de Faltas; y se autorizará al Ejecutivo a condonar las deudas del Derecho de Registro e Inspección del 2020 que se originaron en comercios y empresas de actividades no esenciales que no pudieron trabajar con normalidad en la pandemia.

En la mesa cabecera también se encontraban presentes el Dr. Ernesto Bosco, integrante del Comité Operativo de Emergencia y el Dr. Eduardo Grosso, presidente del Comite de Bioética de Sunchales.