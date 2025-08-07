La ANMAT prohibió la venta de diversos productos de la marca Carbon Coco que promocionaban varios influencers

Ozempic y otros fármacos: ¿Pueden usarse en niños y adolescentes que necesitan bajar de peso?
Una especialista rosarina en obesidad infantojuvenil ofrece respuesta sobre la dudas frecuentes en tratamientos integrales para el sobrepeso y obesidad.
Los productos están dedicados a blanquear los dientes. Según la ANMAT, se tratan de productos ilegítimos porque no se encuentran inscriptos ante la Administración y se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración.SaludHace 3 horas Chequeado.com
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta libre y distribución de varios productos de la marca Carbon Coco en todo el territorio nacional por no contar con inscripción sanitaria, según la Disposición 5661/25 publicada hoy en el Boletín Oficial.
Se tratan de productos para blanquear los dientes, un enjuague bucal y una mascarilla facial que eran promocionados en redes sociales por famosos e influencers, como se puede ver en las redes sociales de la empresa.
“La medida fue tomada con la finalidad de proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados, toda vez que se trata productos ilegítimos, no inscriptos ante esta Administración Nacional, para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y resulta imposible brindar garantías sobre su seguridad y eficacia”, sostuvo la ANMAT en un comunicado.
Los productos prohibidos, en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto se encuentren regularizados son:
A raíz de un reporte efectuado en la casilla de correo de Cosmetovigilancia, ANMAT constató la oferta en diversos canales electrónicos de productos de la citada marca sin inscripción sanitaria. “Ante la consulta a la base de datos de cosméticos inscriptos ante esta Administración, no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado de los citados cosméticos”, señaló el comunicado.
“La serie de productos Carbon Coco fueron prohibidos por la ANMAT básicamente porque no cumplieron una serie de requisitos administrativos respecto de inscripciones y otros requerimientos que solicita ANMAT para que se comercialice un producto”, explicó Aldo Squiassi, vicedecano de la Facultad de Odontología de la UBA, en Radio Con Vos.
Y agregó: “A veces se asocia lo natural con lo seguro y no siempre es así. Lo que tienen a veces son componentes abrasivos que hacen un micropulido del diente que refleja más la luz y por eso parece ma blanco. Esos productos abrasivos si se usan muchos tiempo producen un desgaste en el diente y en definitiva no hace bien”.
Hace una semana, la ANMAT prohibió el uso, distribución y comercialización de la crema dental anticaries con flúor Colgate Total Active Prevention Clean Mint y ordenó su retiro del mercado. La disposición -publicada en el Boletin Oficial- fue motivada por el número creciente de reportes de eventos adversos supuestamente asociados a la utilización del producto, como advirtió Chequeado hace pocas semanas.
Numerosos estudios muestran los riesgos de seguir consejos de salud de influencers que no tienen formación médica. Un análisis de 676 publicaciones de las cuentas de nutrición más influyentes de Australia detectó que el 44,7% contenía errores y que las procedentes de marcas o “gurús” del fitness –sin formación sanitaria– lograban un 70% más de interacciones pese a ser mucho menos rigurosas que las gestionadas por nutricionistas.
También ayuda la irresponsabilidad de algunas celebridades. Un estudio del año 2024 se centró en valorar como ciertos famosos pueden ayudar a la difusión de la desinformación “reinterpretando” los términos médicos o, incluso, a través de la ideología política.
Se aconseja siempre verificar las credenciales de quien da consejos médicos, ya que los influencers pueden no tener la formación adecuada para ofrecer información confiable. También, analizar críticamente lo que lee y usar fuentes confiables para verificar la información.
En Argentina se reportaron 21 casos de reacciones adversas y en Brasil más de 11.400. Los síntomas incluyen irritación en la boca, ampollas, aftas y dolor. La ANMAT continúa investigando y solicita a la población reportar cualquier síntoma a través de sus canales oficiales.
Esta fecha fue establecida por la Federación Mundial de Neurología (WFN) con el objetivo de crear conciencia sobre la salud cerebral y la importancia de prevenir enfermedades neurológicas.
En un mundo dominado por la conectividad constante, resulta fundamental comprender cómo el uso de diversos dispositivos impacta nuestro órgano más vital.
Intervendrá como parte acusadora en la investigación judicial iniciada por la distribución de fentanilo contaminado. El Ministerio de Salud santafesino realizó 69 notificaciones al Sistema de Vigilancia de Salud, correspondientes a pacientes que presentaron sospecha de infección, de los cuales 35 corresponden a personas que fallecieron.
El gobierno provincial confirmó una decena de recompensas para atrapar a presuntos asesinos y jefes de bandas narcocriminales.
La plataforma es una interfaz completamente operativa y basada en datos que cubre todas las ligas y eventos principales. Spartans también presenta una enorme selección de juegos de casino que incluye juegos tipo crash.
El viento del este traerá un leve repunte de las temperaturas, pero desde el viernes ingresará aire frío desde el sur. El sábado podría registrarse la mañana más fría de la semana, con heladas en zonas rurales.
Este fin de semana, en el local comercial ubicado en Av. Belgrano al 600, forzaron la abertura de ingreso, sustrayendo alimentos en el sector de congelados (salchichas, pollos y achuras, entre otros).
En la mañana de este miércoles 6, autoridades educativas y de la ciudad oficializaron el traslado del establecimiento educativo de nivel secundario al inmueble ubicado en Mitre 233.