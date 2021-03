LNB: Sin margen de error, Libertad enfrenta a Hispano

Un triunfo ante los patagónicos lo mantendría en carrera y estaría obligado a ganarle a Instituto en su último partido programado para el lunes 29 de marzo. En caso de una derrota, se despediría de esta temporada muy satisfactoria porque cumplió con el objetivo de máxima: mantener la categoría.

Uno de los interrogantes del cotejo pasa por la realidad que atraviesa Hispano Americano. El 13 de marzo se detectaron 4 casos de Covid-19 en el plantel, debiendo postergar una serie de partidos, siendo uno de los equipos que más cotejos deben en este cierre de Fase Regular (3) junto a Instituto de Córdoba (5). Ya está comprobado que los retornos en casos como estos no han sido sencillos y que los jugadores han demostrado una considerable merma en su rendimiento deportivo. En su primer juego luego de cumplida la fase de aislamiento no le fue bien: cayó sin atenuantes ante Peñarol de Mar del Plata por 95 a 73. Hay que remarcar que no estuvieron presentes el extranjeros Mogga Lado y Lucas Gargallo, dos piezas claves en la estructura del DT Gabriel Piccato. ¿Podrá demostrar una recuperación del nivel basquetbolístico esta tarde?

Los Tigres afrontan este compromiso con plantel completo mientras que el Celeste espera por Mogga Lado (se recupera de Covid-19) y ya volvería Lucas Gargallo quien tiene el alta médica.