LNB: En un cierre para el infarto, Libertad se impuso a Oberá TC

Los aurinegros arrancaron con el pie derecho, originando una ventaja de 9 (7-16) promediando el primer período. Pero reaccionaron los misioneros en la segunda mitad del capítulo con un parcial 11-2 liderados por Schoppler y Young para retirarse al descanso corto igualados en 18.

La mejoría de OTC se trasladó al segundo período donde se mostró más lúcido ofensivamente que el rival, estampando un contundente 21-14 en 10 minutos. Anthony Young volvió a ser una pesadilla, sumado al aporte de Sánchez (13 entre los dos), ante un enemigo que convirtió a cuentagotas, donde Corzo y Martínez aportaron casi la totalidad de las conversiones aurinegras (12 entre los dos). El resultado: Oberá se retiró a los vestuarios con 7 de ventaja (39-32).

En el tercer capítulo, los dirigidos por Sebastián Saborido atravesaron su mejor pasaje ofensivo. Traccionados por la producción de Mosley (8) y Augusto Alonso (6), empezaron a remontar la cuesta para lograr la igualdad en 51 cuando restaba 1'30'' para el descanso corto. Despertó en el tramo restante el rival para transitar un trámite equilibrado que le permitió cerrar por 1 arriba (59-58) a pesar de que Libertad se llevó el parcial (20-26).

El último capítulo fue no apto para hipertensos. Porque la paridad extrema se alcanzó apenas pasado los primeros 4' cuando el tanteador reflejaba 65 iguales. Pero segundos después, un triple de Mosley le dio el liderazgo a los Tigres, supremacía que no abandonó más, si bien no fue exento de sufrimientos ya que OTC siempre estuvo en juego. Los aurinegros gozarían de 5 unidades de ventaja a falta de 60 segundos (69-74). Y si bien, Eseverri achicó la grieta a 2, un tremendo escopetazo de Manuel Alonso pareció definir el cotejo con un rutilante 72-77 a falta de 29''. Pero el fatigado Young, que en el complemento solo había convertido un doble, clavó un triple a falta de 20'' que le puso mucha incertidumbre al cierre. Sin embargo, no hubo conversiones posteriores y el festejo se tiñó nuevamente (como en la primera fase) de amarillo y negro.

Estadísticas: http://www.fibalivestats.com/u/ADC/1817177/bs.html#ASFSK