A 4 décadas del primer vuelo transpolar de Aerolíneas Argentina, una proeza nacional donde participó Hilario Valinotti

Era el 7 de junio de 1980 y el Comandante del vuelo no regular AR-1880 en el primer tramo Ezeiza - Río Gallegos fue Hilario Valinotti, escala técnica para reaprovisionar combustible al avión B747 LV-MLR, una maniobra que requería experiencia y pericia porque era la primera vez que un Jumbo operaba en esa pista. Posteriormente, se cumplió el segundo tramo Río Gallegos- Auckland.

El “Jumbo” debutaría en la pista de aterrizaje Río Gallegos y por ese motivo debió ser acondicionada para ese importante evento, siendo el Comandante Valinotti, el jefe de Línea.







En Río Gallegos se hizo cargo del vuelo el Comandante Horacio Segura, secundado por los Comandantes Reynaldo D'aintree, Diego Geddes y Fernando Cebral; y asistidos por los Ingenieros Técnicos de Vuelo Héctor Espíñeira, Crescencio Tomas y Oscar Pescio.

Los Tripulantes de Cabina de Pasajeros fueron: Carlos Burmeister, Horacio Arbeloa, René Velardi, Oscar Elvira, Guillermo Sarramea, Cristina Brioso, Maria Garrrido, Luisa Lekis, Enid Clide Pavesi, Ana Suquet, Cristina Sahatlian, Jinien Tzou, Eva Vleugels, Maria Haramburu, Nora de Ferraris, Maria Caumo, Ana Runge, Ema Ali y Juana Helena Caldwell.

Se reservaron 10 plazas para invitar a la prensa y el resto se vendió totalmente, ya que la demanda de pasajes para el primer vuelo subantártico superó ampliamente los 345 asientos ofrecidos a la venta. Los periodistas invitados por Aerolíneas Argentinas (AR) y Optar fueron: Magdalena Ruiz Guiñazu;Bernardo Neustadt; Roberto Maidana; Sergio Villaroel; Julio Lagos y Oscar Otranto. Junto con ellos viajaron tres camarógrafos para los canales de televisión y uno del entonces Noticiero Lowe.







Luego del descanso reglamentario de la tripulación, se voló a Honk Kong, desde donde los pasajeros por otra linea aérea, continuaron a Tokio, Los Ángeles y desde allí nuevamente por AR a Buenos Aires. El avión fue en lastre de Honk Kong a Shangai, y ya como AR-1881 regresó a Auckland, vía GUAM, y posterior directo a Ezeiza.

Como segundo del Departamento de Control de Vuelo, me tocó despacharlo en Río Gallegos y participar en la organizacion técnico - operativo del vuelo, junto a los profesionales del Departamento de Investigación y Normas Operativas (Procedimientos - Navegacion, etc); habilitación por parte de YPF de un "carrousel" de camiones cisternas para el reaprovisionamiento (162000 Kg. JP-1); obtencion de barcos en navegación en el Pacifico Sur; posicionamiento del pack de hielos antárticos; coordinación con la Fuerzas Armadas Argentinas para tener en Río gallegos un avión en apresto SAR; Coordinación con Pacheco Radio y habiliitación de frecuencias en Argentina OW y UIR CRD. Hoy esa ruta la realiza Air New Zealand con un B-777 ER. El recuerdo para TODOS los que participaron en la preparación y ejecución de ese histórico vuelo con el "Jumbito".

Rodolfo D Rios - Aerolíneas Argentinas

"Podrán igualarlo, pero superarlo JAMÁS en nuestros afectos".

NdR: Hilario Valinotti nació en la ciudad cordobesa de San Francisco el 12 de enero de 1932, jubilándose en 1992 luego de 36 años de servicios. Entre sus momentos más importantes de su trayectoria en Aerolíneas Argentinas figura el vuelo donde transportó al Papa Juan Pablo II en 1982, cuando el Primer Pontífice visitó el país durante la guerra con Gran Bretaña por las Islas Malvinas.