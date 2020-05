Los complejos de fútbol 5 también piden volver a trabajar

Lo hicieron mediante la presentación de un petitorio al intendente Gonzalo Toselli y a los miembros del Concejo Municipal. Proponen que la reapertura sea parcial y cumpliendo un protocolo sanitario. Los firmantes indican que hace más de 50 días que no perciben ingresos y de igual manera deben afrontar sus obligaciones con normalidad.

Los complejos deportivos de la ciudad necesitan volver a trabajar. Así lo manifestaron representantes locales, que administran canchas de fútbol 5 y básquet 4, en un petitorio que enviaron a la Municipalidad de Sunchales solicitando reabrir sus puertas lo antes posible. La propuesta contempla el cumplimiento de estrictas medidas de seguridad y sanidad y el acatamiento de las recomendaciones que puedan realizarse desde el ejecutivo local.

Los comerciantes del rubro aducen que llevan más de 50 días sin percibir ingresos, pero que no están exentos de asumir sus obligaciones como lo hacían normalmente, antes de que la pandemia por coronavirus los obligara a cerrar las puertas de sus negocios.

En el texto, que fue compartido a través de las redes sociales por los complejos deportivos de la ciudad, se detalla el protocolo sanitario que deberían cumplir, sin excepción, todos los locales en caso de retomar la actividad. Estas son algunas de las medidas:

Medir la temperatura de todas las personas que ingresen.

Exigir el uso de barbijo (solo se permitiría quitárselo durante la práctica del deporte).

Colocar un recipiente para lavarse la manos en el ingreso al complejo y alcohol en gel en todas las canchas.

Firmar una declaración jurada en la que se deje asentado que la persona no estuvo en el exterior o en zonas de mayor convergencia del virus en los últimos 30 días y que no tuvo contacto con alguna persona que lo haya hecho. Además, que no cuenta con síntomas de la enfermedad.

Mantener el espacio de bar cerrado.

Colocar vidrio de protección en la caja para evitar contacto entre clientela y cajero.





Los firmantes del Centro Deportivo La Coca, Abran Cancha, La Máquina y Planeta Fútbol cierran el petitorio remarcando su "profundo compromiso con las autoridades, sin dejar de lado nuestras preocupaciones, con el objetivo de volver lo más pronto posible a la normalidad".