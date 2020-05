El lado más emotivo de la solidaridad: el reencuentro de una abuela sunchalense con su hijo que vive en Brasil

Solidaridad Organizada Sunchales: Familia Cooperativa (S.O.S. Familia Cooperativa) es un grupo de personas voluntarias que se organizaron para asistir a los sectores con más necesidades dentro del contexto del aislamiento obligatorio. A través de una de sus áreas de trabajo, denominada Cuidando a Nuestros Mayores Tesoros, brindan asistencia de todo tipo a los adultos mayores de la ciudad.

María Inés tiene 67 años y es una de las abuelas que recibe la ayuda de S.O.S. Familia Cooperativa, que se encarga de proveerle alimentos, vestimenta y también de las refacciones en su hogar. Pero este grupo, sobre todo, le ofrece acompañamiento emocional. Así fue que Sonia Osorio, responsable del área Cuidando a Nuestros Mayores Tesoros, puso manos a la obra y logró concretar un encuentro virtual entre María Inés y su hijo Diego, que tiene 41 años y vive en Belo Horizote, Brasil. Se vieron las caras después de mucho tiempo.

Sonia le contó a El Eco que "fui a ver a María Inés, me presenté y empezamos a hablar. Le pregunté cómo se distraía, porque ella me decía que se entristecía mucho cuando llegaba la tarde. Me dijo que le gustaba pintar y bordar, entonces compré lanas, hojas y cosas para que pueda bordar. Con eso ella se puso muy contenta, porque se distraía y no pensaba tanto en su hijo que vive lejos. Ahí empezamos a hablar del tema".

Diego, el hijo de María Inés.

Las conversaciones telefónicas entre Diego y María Inés no sucedían muy a menudo porque "ella tiene un teléfono fijo y es muy caro hablar", explicó Sonia. Así que decidió poner en marcha el operativo reencuentro: "Se me ocurrió buscarlo en Facebook con las referencias que ella me dio. Me contacté con él, le dije que yo la veía a su mamá y que ella estaba preocupada. Entonces le pedí que me mande un video para mostrárselo, para que ella viera que él estaba bien".

Y este sábado la reunión virtual fue posible. Pero claro, antes Sonia quiso agregarle el factor sorpresa para que la emoción fuera completa: "En Facebook vi que a Diego le gustaba ser payaso, así que le hicimos a María Inés un títere como él". Y cuando la visitó ayer por la tarde contó que "saqué el títere y le pregunté '¿a quién te hace acordar?', 'es parecido a mi hijo', me dijo". Ese fue el pie para el momento más conmovedor de la tarde.

El títere que S.O.S. Familia Cooperativa hizo para María Inés.

Sonia fue la intermediaria para que María Inés pudiera, primero, ver a Diego en los videos que él grabó desde Brasil, y finalmente, hablar con él a través de una videollamada de WhatsApp: "Ella estaba muy contenta de haberlo visto. Es gratificante ayudar a nuestros abuelos, ver esa cara de felicidad cuando nos ven llegar, charlar y reír. Es muy poco lo que hay que hacer para verlos felices y que sonrían", reflexionó esta voluntaria con un enorme espíritu solidario.