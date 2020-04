Carlos Lanzaro: "Este año va a estar difícil hacer la Copa Santa Fe"

El presidente de la Federación Santafesina de Fútbol adelantó a este medio que, por el contexto que generó el brote de coronavirus, las probabilidades de que el certamen provincial se dispute en 2020 son muy bajas, aunque no están descartadas por completo.

El calendario avanza y las fechas en las que suelen disputarse los primeros encuentros de la Copa Santa Fe se aproximan. Es por esto que El Eco consultó al presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro, qué sucederá con el torneo este año. "Va a estar difícil", aseguró el dirigente.

"Teníamos casi cerrado el tema de la Copa Santa Fe, pero justo apareció la pandemia. Así que la idea es acompañar a los clubes y las instituciones", agregó. Y argumentó que "la actividad de los clubes no va a volver antes de agosto. Si eso sucede así, desde la Federación no vamos a insistir con ningún torneo, a no ser que el gobierno nos lo pida".

Por otro lado, Lanzaro anticipó que este fin de semana los clubes podrían ser incluidos dentro del decreto que impide por seis meses los cortes de luz y agua: "Estuvimos trabajando con el gobierno para que los clubes sean exceptuados por 180 días de pagar luz y agua, y estamos viendo que se pueda incluir el gas". Sin embargo, aclaró que "dentro de 180 días, se sentarían a arreglar con cada uno de los servicios para ver cómo lo pueden pagar".