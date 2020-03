Fiat Strada 2020: nuevas fotos confirman que es una “mini-Toro” y cómo será la versión de cabina simple

El Grupo FCA publicó una nueva imagen de la Strada que muestra la vista trasera de la pick up chica. Asimismo, este fin de semana se filtró en la web una fotografía que revela a la versión Working, la más accesible, en configuración de cabina simple. Será presentada en abril en Brasil y a Argentina llegaría recién hacia fin de año.

La nueva generación de la Fiat Strada es una de las principales novedades previstas para este año y es que la exitosa pick up chica que se mantuvo en el mercado por más de dos décadas finalmente tendrá su recambio general y hace algunas semanas atrás se conoció de manera oficial su diseño definitivo. Ahora, la marca italiana publicó una nueva imagen, esta vez de la vista trasera, que ratifica la clara inspiración en su hermana mayor, la Toro. Pero eso no es todo: también se filtró una fotografía de la versión de cabina simple, en su configuración más básica.

Vayamos por partes: en primer lugar, la nueva imagen oficial. Si la anterior fotografía ya dejaba ver un diseño de la caja de carga y de los faros traseros muy parecidos a la Toro, ahora se terminó de confirmar. Si bien las ópticas no son exactamente las mismas, son muy similares. La gran diferencia con la pick up compacta es el sistema de apertura de la caja, del tipo convencional y no dividido en dos. En el centro luce el emblema de Fiat con letras, dejando de lado el logo tradicional. Otro detalle a destacar es el paragolpes, de plástico negro, que tendrá un escalón para facilitar el acceso a la caja.

Por sus características, se trataría de una versión tope de gama –presumiblemente la Volcano-, al contar con llantas de aleación con terminación diamantada, barras de techo que se extienden hasta la caja y lona marítima. Tal como señalamos en la nota anterior, la gran novedad es que por primera vez la Strada tendrá versiones de cabina doble con cuatro puertas.

Pasando a la fotografía no oficial, da cuenta de la versión Working que será la más accesible de la nueva generación, aunque no así de la gama: ya se sabe que la actual y veterana Strada seguirá comercializándose –al menos en Brasil-, en versiones básicas orientadas a empresas y flotistas. En este caso, se trata de una variante de cabina simple, con llantas de chapa, faros halógenos y paragolpes de color negro.

Por el momento, la única incógnita que queda por dilucidar es cómo será el tablero y el habitáculo de la renovada pick up, que debería compartir numerosos componentes con el Mobi y el Argo.





Mecánicamente, la nueva Strada está desarrollada sobre una plataforma que combina partes de la del Mobi –que se hace notar sobre todo en el pilar A-, el Argo y la Fiorino –misma configuración de la suspensión trasera-, por lo que compartiría sus mismas motorizaciones: el conocidísimo y fiable 1.4 Fire de 87 CV para las versiones más accesibles y el más nuevo 1.3 Firefly de 99 CV para las tope de gama, en ambos casos asociados a una caja manual de 5 marchas. En una próxima etapa se sumaría una opción automática con caja CVT y más adelante una más potente, con el nuevo Firefly 1.0 turbo de alrededor de 130 CV –o más-.

Con cada vez menos detalles por descubrir, la nueva generación de la pick up chica será presentada a principios de abril en Brasil. Sin embargo, su llegada a nuestro país se retrasará un poco más: al contar con un considerable stock de la actual, su arribo se produciría hacia finales de año.