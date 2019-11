Vecinos autoconvocados se manifestaron para exigir el cierre del ingreso por calle San Juan

En una nueva manifestación realizada en la mañana del sábado -la tercera en apenas poco más de un mes-, un grupo de sunchalenses se reunió para exigir mayores medidas de seguridad que reduzcan los accidentes sobre el tramo de la Ruta 34 que cruza Sunchales. En esta oportunidad, el pedido concreto fue el cierre del acceso de calle San Juan, frente al cementerio.

En primer lugar, los presentes formaron un cordón para impedir por algunos minutos la subida y bajada de vehículos por San Juan y luego se ubicaron sobre la ruta para interrumpir la circulación.



"Mi determinación es que se cierren tanto el ingreso como el egreso totalmente hasta que se termine la obra", señaló Mario Ceballos, uno de los ciudadanos que se puso al frente de este reclamo. Y opinó que "es fundamental la bajada de calle San Juan por los acontecimientos que se vienen dando. Tiene que ser una decisión urgente y política porque es un calle de la ciudad, ya no existe la excusa de que la ruta es nacional".

Este pedido, sin embargo, recibió el rechazo de algunos representantes del sector industrial, quienes consideran que la medida afectaría al ingreso y circulación de vehículos que deben dirigirse al Parque Industrial. En respuesta, Ceballos aseguró que sería "algo momentáneo hasta que se termine la traza" y que el Área Municipal de Promoción Industrial tiene un tráfico de 60 vehículos por día, entre autos y camiones, que podrían ingresar por Avenida Yrigoen, doblar luego por Güemes y, finalmente, ingresar al área industrial por San Juan.



El concejal electo por el Partido Demócrata Progresista (bloque que la semana pasada presentó una nota al ejecutivo local para que se tomen medidas sobre este sector de la ciudad), Horacio Bertoglio, participó de la manifestación y opinó que "se podría hacer, hasta que esté la obra terminada, una tarea para que la circulación de vehículos pesados sea con una máxima de 40 kilómetros por hora". Y agregó que "el proyecto original de la autovía no tiene una rotonda porque no hay espacio físico, pero hay una dársena de espera y el resto de la circulación sigue. Tenemos que consolidar el proyecto, por lo menos, unos cuantos metros al sur y al norte. Eso nos podría dar un mínimo de seguridad".

En otro orden, Mario Ceballos elevó un mensaje de compromiso y acompañamiento para toda la comunidad: "Pienso que tiene que haber más gente, pero nosotros estamos cuidando a todos los que no pueden venir por algún motivo. Hay que pelearla más, no tenemos que ser una sociedad fría a la que no le importe lo que le pasa al de al lado".