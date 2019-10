Gastón Pauls: “Para mí es una bendición estar en Sunchales porque tranquilamente podría estar muerto”

La disertación se desarrolló en el salón “Rodo Maretto” del Club Deportivo Libertad y fue organizado por la Pastoral de Adicciones “El Alfarero” y la Parroquia San Carlos.

En una emocionante y conmovedora charla, el orador de 47 años, lejos de su perfil de actor o conductor de televisión, contó detalladamente como fue que se sumergió en las adicciones: “De niño, mis padres habían armado un mecanismo de pelea, yo era muy tímido y no podía hablar con nadie, me sentía muy solo. Pasó el tiempo, mis padres se separaron y las cosas empeoraron. A los 14 años el alcohol comenzó a convertirse en una costumbre en mi vida, todos los viernes y sábado me la pasaba bebiendo con mis amigos”.

Luego de narrar como fue que se adentró en la noche y en el alcohol, Pauls contó como las drogas se presentaron en su vida: “Al año siguiente estaba con mis amigos, todos borrachos, y uno de ellos sacó un porro. Me dije: ‘Si el alcohol me llevó a un mundo tan divertido, vamos con el porro también’. Y un día me di cuenta que consumía cinco porros al día. A los 17 le pregunté a un amigo en el boliche: ‘¿Qué te hace sentir la cocaína?’, me dijo: ‘te vas a sentir Superman’. Y como me sentía poca cosa le dije: ‘Yo quiero ser Superman’. Sentí que estaba por encima de todos pero cuando se terminaba el efecto era como caer desde el cielo al piso, por eso quería volver a tomar una y otra vez, para estar nuevamente arriba. La cocaína me hacía hablar mucho, creía que con ella había superado mi timidez”.

El actor d ela novela “Un año para recordar”, narró como llegó hasta un punto en el que su vida estaba devastada: “Pasé un año entero de mi vida encerrado en mi habitación, con la cama sobre la puerta para que nadie entre, con la luz apagada y una linterna. Me di cuenta que no salía más. Viví 19 años de mi vida consumiendo drogas. Empecé a perder cosas, sufrí la muerte de varios amigos. En un momento dije: ’me voy a morir porque no puedo estar viviendo así, no sé cómo salir’, sentía que nadie me iba a entender, quería acabar con mi vida”.

El artista argentino mencionó como fue que tocó fondo y pidió ayuda: “Le dije a Dios: ‘ayudame, sacame de esto’. Recuerdo que abrí la puerta y mi novia me miró con una mirada de tristeza infinita, la cual voy a llevar hasta el fin de mi vida. Estuve una hora mintiéndole que iba a dejar la droga, hasta que Dios me sacó la venda que tenía en los ojos y en mi corazón, me di cuenta que la estaba perdiendo y le dije ‘estoy enfermo y necesito ayuda’. Yo reconocí que solo no podía, si no hubiese pedido ayuda, hoy estaría muerto. Tengo un agradecimiento diario a Dios y a mis compañeros, hace pocos años empecé a quererme a mí mismo. Yo viví muerto muchos años de mi vida. Mis compañeros me dijeron: ‘Gastón si volvés a consumir solo hay tres lugares a los que podés llegar: a una cárcel, a un hospital o a un cementerio’”.

Gastón Pauls concluyó destacando la presencia de Dios en su nueva vida y que son las drogas para él: “La droga es un vacío espiritual que no se puede llenar con ninguna sustancia, mi relación con Dios llenó ese espacio”.