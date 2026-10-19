El gobierno de Milei redujo al mínimo el listado de medicamentos del Plan Remediar

El Gobierno nacional redujo al mínimo el número de medicamentos vinculados al Plan Remediar, vigente desde el año 2002.

A través de la Resolución 1477/2026, publicada ayer en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud derogó el listado de medicamentos esenciales para el primer nivel de atención y aprobó uno nuevo que contiene 6 principios activos centrados en la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

El listado de medicamentos modificado está vinculado con la distribución del Plan Remediar, un programa destinado a garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales mediante su provisión directa en centros de salud y hospitales, cuyo presupuesto cayó un 72% en la gestión de Javier Milei (La Libertad Avanza).

Qué medicamentos deja de cubrir el programa

El nuevo listado incluye 6 principios activos: ácido acetilsalicílico (aspirina), atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina. Estos medicamentos se utilizan, entre otros fines, para prevenir eventos cardiovasculares, controlar la presión arterial y tratar niveles elevados de colesterol.

En cambio, ya no aparecen en el listado medicamentos como la amoxicilina (un antibiótico de amplio espectro), la metformina (utilizada para tratar la diabetes tipo 2), la levotiroxina (indicada para el hipotiroidismo), y el salbutamol (empleado para tratar enfermedades respiratorias, como el asma).

También quedaron afuera otros medicamentos, como la loratadina (indicada para tratar síntomas de la alergia), el fluconazol (contra infecciones por hongos) y determinados anticonceptivos.

En los fundamentos de la resolución, el Ministerio de Salud sostuvo que la actualización responde a la necesidad de adecuar las prioridades sanitarias a “la evidencia científica y al perfil epidemiológico de la población”. Según el Boletín de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles, en 2024 se registraron 105.130 defunciones por causas cardiovasculares, equivalentes al 27,9% del total de muertes.

La resolución aclara que el nuevo listado tiene “carácter orientativo” para las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la provisión de medicamentos en los centros de atención primaria.

Tras conocerse la resolución, el diputado nacional Pablo Yedlin (Unión por la Patria) cuestionó la decisión y advirtió sobre la “muerte del programa Remediar”.

El legislador señaló que la reducción del listado deja fuera medicamentos esenciales para niños, adolescentes, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas que no tienen cobertura de salud.

El presupuesto del Remediar cayó 72% desde 2023

El programa Remediar fue creado en 2002, luego de la crisis económica y social de 2001, con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales a personas que se atienden en el sistema público de salud, a través de la distribución de botiquines en centros de atención primaria.

El alcance de esa política se redujo en los últimos años. El presupuesto destinado al programa cayó un 72% en términos reales entre 2023 y 2026.

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La cantidad de tratamientos dispensados también disminuyó. De acuerdo con un informe del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS), del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), los tratamientos entregados pasaron de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025, una caída del 62% en ese período.

El informe también destacó que la cantidad de botiquines entregados a los centros de salud “cayó de 3 a 5 unidades por cada 100 habitantes a 1 unidad por cada 100 habitantes”. Y advirtió que de los 8.100 centros que recibían botiquines, solo 800 continuarían recibiéndolos hasta septiembre.

Camila Volij, especialista en Medicina Familiar e investigadora del CIIPS, enumeró, ante una consulta de este medio, que entre los afectados se encuentran “la población pediátrica (dejan de llegar antibióticos, analgésicos y antifebriles), las embarazadas (que quedarían sin el hierro que reciben en los controles prenatales), los adultos con enfermedades crónicas como diabetes e hipotiroidismo, los pacientes con EPOC, y, en general, cualquier persona con una infección aguda”.

Las consecuencias de los recortes no son iguales en todo el país. Según los datos relevados por Chequeado y la Red Federal de Periodismo e Innovación, la reducción de las entregas varía entre las provincias, que tienen distintas capacidades presupuestarias para reemplazar los medicamentos que dejan de recibir de Nación.

En este sentido, el trabajo de CIIPS señala que “las provincias están respondiendo de manera muy desigual”, dependiendo de su situación fiscal. Mientras que algunas asignan presupuesto propio para suplir el faltante y otras reemplazan medicamentos con producción de laboratorios públicos, otras “cuentan con menos herramientas para responder”.