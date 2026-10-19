Cáncer de mama: La importancia de derribar mitos que impiden una detección temprana

Se conmemora el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Foto: Agencia NA (Magnific)

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres, pero detectado en sus etapas iniciales tiene más del 90% de posibilidades de curación y permite acceder a tratamientos menos invasivos y la concientización cumple un papel fundamental para promover la detección temprana.

En este sentido, el lazo rosa, introducido en 1992 por iniciativa de Evelyn Lauder, se convirtió en un símbolo internacional de esperanza, fortaleza y solidaridad. Desde entonces, representa no solo las historias de quienes atraviesan la enfermedad, sino también un recordatorio de la importancia de los controles de salud y el diagnóstico precoz.

En mujeres, el cáncer de mama representa el tumor de mayor prevalencia en Argentina, con aproximadamente 20.750 a 22.000 nuevos casos diagnosticados al año, lo que representa el 29,9% de todos los tumores malignos diagnosticados en la población femenina. El registro de entre 73 a 78 casos cada 100.000 mujeres ubica a nuestro país con una tasa de incidencia de media-alta a elevada en América Latina.

“Más allá de los factores genéticos, el estilo de vida juega un rol central. Mantener un peso saludable, realizar actividad física, amamantar y evitar el tabaco reducen el riesgo de manera significativa”, reveló la Dra. Valeria Valko, ginecóloga de Ospedyc, quien añadió: “Un punto fundamental es el consumo de alcohol: no existe una dosis mínima segura. A partir de solo tres copas por semana, el riesgo aumenta considerablemente debido al daño celular y al incremento de estrógenos que provoca en el organismo”.

Asimismo, la especialista remarcó: “El diagnóstico temprano es fundamental para la recuperación, por lo que se recomienda que todas las mujeres asintomáticas, con estudios clínicos normales y sin antecedentes de la enfermedad, se realicen una mamografía anual a partir de los 40 años".

"Aunque entre el 5% y el 10% de los casos son hereditarios, se debe prestar especial atención y consultar al médico si existen familiares de primer grado (madre, hermana, hija) diagnosticadas con cáncer de mama o de ovario antes de los 50 años, casos bilaterales o antecedentes en hombres de la familia”, agregó.

Además, indicó los tres pilares que salvan vidas:

1-Mamografía anual: es el estudio principal para detectar lesiones imperceptibles al tacto. Se recomienda una al año a partir de los 40 años (o antes si el médico identifica factores de riesgo).

2-Control ginecológico: la consulta médica anual define los estudios específicos para cada paciente.

3-Autoexamen mamario: permite conocer el propio cuerpo y notar cambios:

Hundimientos, retracción o cambios en el pezón.

Alteraciones en la piel (enrojecimiento o aspecto de piel de naranja).

Secreción espontánea por el pezón.

Es fundamental comprender que el autoexamen es una herramienta complementaria, adicional, y no reemplaza a la mamografía.

Tres mitos que circulan sobre el cáncer de mama

Desde el Servicio de Ginecología del Hospital de Clínicas de la UBA advierten que algunas creencias equivocadas pueden retrasar la consulta y el diagnóstico y el Dr. Gustavo Cortese (M.N. 78.044), jefe de la Sección de Patología Mamaria en este centro sanitario dijo: “Muchos de los mitos que todavía circulan sobre el cáncer de mama pueden generar una falsa sensación de seguridad o, por el contrario, temor a realizarse los estudios correspondientes”. El especialista mencionó los tres más frecuentes:

Mito 1: “Si no me duele, no tengo cáncer de mama”. En sus etapas iniciales, el cáncer de mama puede no producir síntomas ni ser palpable. La mamografía permite identificar lesiones antes de que provoquen manifestaciones. Por eso, no es recomendable esperar a sentir dolor o detectar un bulto para realizar los controles. Mito 2: “Si no tengo antecedentes familiares, no voy a tener cáncer de mama”. Los antecedentes familiares son un factor de riesgo importante, pero no son una condición necesaria para desarrollar la enfermedad. La mayoría de los casos son esporádicos y responden a una combinación de factores. Mito 3: “La mamografía puede provocar cáncer”. El estudio utiliza rayos X en dosis bajas. Sus beneficios para la detección temprana superan ampliamente los riesgos asociados y continúa siendo una herramienta fundamental para identificar lesiones que todavía no pueden detectarse mediante el examen físico.

El futuro del diagnóstico del cáncer: IA y tests de PCR

Desde el Hospital de Clínicas, los especialistas esperan que se extienda el uso de sistemas de inteligencia artificial como apoyo para interpretar mamografías. “Estas herramientas analizan las imágenes y señalan áreas que podrían requerir una evaluación más detallada por parte del especialista. De esta manera, pueden contribuir a identificar hallazgos sutiles y complementar la lectura médica”, sostuvo el Dr. Cortese.

Por otra parte, Argentina podría destacarse en el mundo por un test de sangre que busca anticiparse a la enfermedad. Desde 2025, el equipo de Ginecología del citado hospital colabora con investigadores del CONICET en la investigación de una herramienta para la detección precoz del cáncer de mama a partir de una pequeña muestra de sangre.

La propuesta busca identificar señales moleculares asociadas con los tumores mediante PCR. Posteriormente, algoritmos de aprendizaje automático -o machine learning- analizan los datos para seleccionar biomarcadores y construir un modelo capaz de reconocer patrones asociados con la presencia de la enfermedad.

“Esta tecnología detecta pequeñas moléculas de los tumores mediante PCR y, a partir de esos datos, utiliza algoritmos de machine learning para seleccionar biomarcadores y generar un modelo capaz de identificar la presencia de la enfermedad”, explicó Adriana de Siervi, Doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET y Directora Científica de Oncoliq, el método en desarrollo.

El objetivo es desarrollar una herramienta que, en el futuro, pueda complementar los estudios por imágenes y facilitar el acceso a la detección temprana, especialmente en personas que viven lejos de centros especializados o que presentan mamas densas, cuando se suele sugerir la realización de otro estudio de imágenes aparte de la mamografía, según explican desde la entidad.

Agencia NA