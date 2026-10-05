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Para facilitar el alquiler a estudiantes y docentes, el Gobierno Provincial brindó información sobre el Programa Llave

Un crédito sin intereses para pagar los gastos de ingreso a un departamento y una garantía a través de un seguro de caución sin gastos para el inquilino, son las herramientas que están a disposición de los santafesinos para afrontar gastos de alquiler.
ProvinciaHace 4 horas Gobierno de la provincia de Santa Fe

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Un crédito sin intereses para pagar los gastos de ingreso a un departamento y una garantía a través de un seguro de caución sin gastos para el inquilino, son las herramientas que el Gobierno Provincial junto al Banco Municipal de Rosario ponen a disposición de los santafesinos para afrontar gastos de alquiler, a través de https://www.santafe.gob.ar/ms/llave/.

Con el objetivo de brindar información sobre los alcances de Llave a estudiantes, padres y docentes, la Provincia participó de las Expo Carreras organizadas por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en Santa Fe y por la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

En este sentido, la subsecretaria de Desarrollo del Hábitat, Andrea Zorzón, destacó “la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, para crear el Programa Llave. Es una respuesta efectiva del Estado para acompañar a los estudiantes y sus familias en un paso tan importante como es acceder a un alquiler. Sabemos que iniciar una carrera universitaria implica un esfuerzo enorme, por eso diseñamos herramientas concretas que eliminan los obstáculos a la hora de encarar un nuevo contrato o una renovación".

"Contamos con dos opciones complementarias: 'Llave Solución Económica', un crédito personal a tasa cero de hasta tres veces el valor del alquiler para afrontar los costos de mudanzas y comisiones sin pagar intereses; y 'Llave Garantía', un seguro de caución 100% bonificado por la Provincia que reemplaza los requisitos tradicionales”, precisó Zorzón.

En cuanto al acceso de los interesados al Programa Llave, la funcionaria destacó que “las personas interesadas pueden ingresar a una nueva plataforma de inscripción digital a través de Timbó con su correspondiente ID Ciudadana, un sistema que simplifica la carga de documentación porque es 100% digital, y vuelve el trámite mucho más ágil y accesible para los vecinos de cualquier punto del territorio santafesino".

Llave: un programa, dos soluciones para quienes alquilan

El Programa Llave se consolida como un instrumento público pensado para amortiguar los costos iniciales que exige el mercado inmobiliario, beneficiando tanto a estudiantes universitarios y terciarios como a personas solteras, parejas, familias y adultos mayores.

Con Llave Solución Económica, la Provincia y el Banco Municipal ofrecen una línea de crédito personal a tasa cero destinada a cubrir gastos de ingreso o renovación contractual (honorarios inmobiliarios, comisiones, mudanzas y conexiones de servicios), permitiendo solicitar un monto de hasta tres meses el valor del alquiler, y saldarlo en cuotas fijas.

Con Llave Garantía, el mecanismo es respaldado por un seguro de caución con costo 100% asumido por el Estado Provincial, que actúa como respaldo ante propietarios e inmobiliarias en reemplazo de las tradicionales garantías con títulos inmuebles o recibos de sueldo de terceros.

100% digital

Para facilitar la gestión a los jóvenes del interior santafesino, la postulación al programa se realiza de forma totalmente digital. Los interesados deben ingresar https://www.santafe.gob.ar/gestionesciudadanas/tramite/6a0c80608dd28ddda7fbd2ef e iniciar el proceso a través del sistema de Atención Ciudadana con su cuenta de ID Ciudadana (nivel 3 mínimo).

Con llegada a los 19 departamentos de la provincia, la política pública del Gobierno de Santa Fe busca afianzar la igualdad de oportunidades, promover el arraigo estudiantil y garantizar que el acceso a un techo alquilado deje de ser un impedimento para la formación profesional de los santafesinos.

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