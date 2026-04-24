Indemnizaciones, vacaciones, banco de horas y huelgas: Los puntos de la reforma laboral que están vigentes tras el fallo de la Cámara del Trabajo
PaísEl viernes Clarin.com
La sentencia de este jueves dio vía libre a los 82 artículos que habían quedado frenados tras la medida cautelar dictada en primera instancia ante un planteo de la CGT.
Te puede interesar
El Eco de SunchalesPaís17 de abril de 2026
La provincia podrá concesionar rutas nacionales con peaje y administrar obras por hasta 30 años, aunque la Nación mantiene el control. Claves del nuevo esquema y qué cambia en la práctica.
La inflación de marzo de 2026 fue del 3,4%, la más alta de los últimos 12 meses
El Eco de SunchalesPaís14 de abril de 2026
Los rubros que más subieron en marzo fueron Educación (12,1%), por el inicio de las clases, y Transporte (4,1%), afectado por la suba del combustible en el marco de la guerra de Irán y el aumento de los pasajes.
El Gobierno extiende el Programa de Acompañamiento Social hasta 2028: Quiénes reciben el beneficio
El Eco de SunchalesPaís14 de abril de 2026
La medida fue oficializada por el Ministerio de Capital Humano y apunta a sostener la asistencia a sectores vulnerables. También se modifican condiciones para mejorar la focalización del beneficio.
El gobierno nacional creó el Programa Formando Capital Humano
NAPaís13 de abril de 2026
Tendrá por finalidad “promover el desarrollo de calificaciones y habilidades laborales de personas con problemáticas de empleo”, según un informe que publicó este lunes el Boletín Oficial.
Tráfico ilegal de vida silvestre: Se estima que más de 135 especies son afectadas y al menos 20 están en peligro de extinción en Argentina
Chequeado.comPaís12 de abril de 2026
Miles de especies silvestres son capturadas para ser comercializadas ilegalmente como mascotas, artesanías, ornamentos, joyas, medicinas o para coleccionismo.
Ley de Glaciares: 4 claves para que entiendas su relevancia y qué cambia tras la reforma que aprobó el Congreso
Chequeado.comPaís09 de abril de 2026
La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Glaciares por 137 votos a favor y 111 en contra tras un debate que se extendió por más de 11 horas. La iniciativa redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos. Cómo votaron los legisladores santafesinos.
Lo más visto
SanCor: Para la Justicia, un total de 120 empleados son estrictamentes necesarios para la continuidad de la producción en Sunchales
Jorge TribouleyEconomíaHace 1 día
Asi lo determina el informe técnico presentado por el síndico y la coadministradora de la quiebra “indirecta con continuidad” de la cooperativa láctea. Se define un total de 178 trabajadores para las plantas de Sunchales, Gálvez, Devoto, Balnearia, La Carlota y San Guillermo. En Casa Central, 101 operarios prestarán servicio de mantenimiento y operaciones, mientras que otros 19 empleados cumplirán tareas de soporte en distintas funciones.
Juan Carlos Pallarols visitará Sunchales con el cáliz del Papa León XIV y se realizará un cincelado abierto a la comunidad
Municipalidad de SunchalesCiudadHace 20 horas
Este miércoles 29 de abril, a las 10:30, en la explanada de la Parroquia "San Carlos Borromeo", visitantes podrán participar del tradicional cincelado colectivo del cáliz, en el marco de la gira nacional del reconocido orfebre argentino.
Colonia Aldao: Respuesta de la Presidenta Comunal "Es un bloqueo ilegítimo"
Jorge TribouleyRegiónHace 21 horas
Lorena Eberhardt desmintió las acusaciones sindicales y afirmó que no se había recibido ningún pedido formal de audiencia ni petitorio oficial por parte del sindicato que respalde las medidas de fuerza actuales.
Imputaron a "Jaboneta" por drogas y armas. La fiscal solicitó prisión preventiva
Rafaela NoticiasJudicialesHace 20 horas
Carlos Javier G. fue imputado este lunes al mediodía por la fiscal Analía Abreu por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil sin autorización.
Quiebra de SanCor: Comunicado de Atilra a los trabajadores
AtilraEconomíaHace 20 horas
Para el sindicato la "asamblea de asociados que se desarrollará el jueves 30 de abril no es válida porque la propia resolución judicial es contundente: la convocatoria solo tendría valor institucional para la cohesión de los socios, pero no altera ni condiciona la quiebra, que es una decisión de orden público".