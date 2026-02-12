Control de Gendarmería en la Ruta 34: Más de 500 animales silvestres rescatados a la altura de Susana

Este miércoles, personal de la Sección Vial “Rafaela”, dependiente del Escuadrón Seguridad Vial “Rafaela”, desplegado sobre la Ruta Nacional Nº 34, a la altura del kilómetro 210 en jurisdicción de Susana, detuvo la marcha de un camión con semirremolque que provenía de la provincia de Tucumán rumbo a Buenos Aires.

Durante la inspección del rodado, los gendarmes realizaron el control físico y documentológico correspondiente. En ese marco, observaron que en el interior de la cabina había cajas con animales silvestres, lo que motivó una requisa más exhaustiva.

Al profundizar la inspección, los uniformados constataron la presencia de un total de 17 bultos —entre cajas de cartón, cajones de madera y bolsas de arpillera— en cuyo interior se encontraban distintas especies de fauna silvestre, muchas de ellas encimadas unas sobre otras.

Nueve cajas de cartón que contenían 219 loros habladores.

Cinco cajas de cartón con 182 pájaros de diferentes especies, entre ellas pepiteros de collar, jilgueros, reina mora y corbatitas.

Dos bolsas de arpillera y una caja de cartón que albergaban 146 tortugas de tierra.

En total, fueron secuestrados 547 animales silvestres.

Ante la situación, se labraron las actuaciones de rigor y los ejemplares fueron entregados al personal de la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna de la Provincia de Santa Fe, organismo que quedó a cargo de su resguardo y evaluación sanitaria.

Intervino la Fiscalía Descentralizada de Rafaela, con el asesoramiento de la Dirección de Gestión de Riesgo y Protección Ambiental. Finalizadas las actuaciones, el conductor involucrado quedó en libertad supeditado a la causa y continuó con su itinerario.

FUENTE: Rafaela Noticias