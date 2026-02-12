Tragedia en Monigotes: Un trabajador murió tras quedar atrapado en una excavación

El accidente ocurrió en el kilómetro 314 mientras se realizaban tareas para una alcantarilla. La víctima tenía 30 años y fue trasladada al Hospital de Sunchales, donde ingresó sin vida. Investigan las causas del derrumbe.
PolicialesHace 1 día El Eco de Sunchales

SIES107

Un grave accidente laboral se registró el miércoles 11, por la tarde en la localidad de Monigotes, a la altura del kilómetro 314 de la Ruta Nacional 34, donde se desarrollaban tareas de excavación para la construcción de una alcantarilla.

De acuerdo a la información oficial, un grupo de trabajadores se encontraba en una fosa de más de cinco metros de profundidad cuando, de manera imprevista, se produjo un desprendimiento de tierra que dejó atrapado a uno de los operarios, un hombre de 30 años, vecino de la zona.

El trabajador fue rescatado y trasladado de urgencia al Hospital “Amílcar Gorosito” de Sunchales, pero lamentablemente ingresó ya fallecido, según confirmaron las autoridades sanitarias.

En el lugar intervino personal de la PDI Científica para realizar los peritajes correspondientes y establecer las causas del desmoronamiento. El fiscal en turno ordenó las diligencias de rigor y dispuso que la causa sea investigada bajo la carátula preventiva de homicidio culposo.

Peritajes y causa judicial

En el lugar trabajó personal de la PDI Científica, que llevó adelante las tareas periciales correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el desmoronamiento y si se cumplían las condiciones de seguridad exigidas para este tipo de intervenciones.

Por disposición del fiscal en turno, se iniciaron las actuaciones judiciales bajo la carátula preventiva de homicidio culposo, mientras continúa la investigación para establecer eventuales responsabilidades.

La obra quedó bajo análisis y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

La tragedia vuelve a poner en foco la importancia de las condiciones de seguridad en trabajos de alto riesgo, especialmente en excavaciones profundas donde existe peligro de derrumbe.

Fuente: Movil Quique

Te puede interesar
robo ventana

Robo de una notebook y objetos personales en una vivienda

El Eco de Sunchales
PolicialesHace 9 horas
En el inmueble ubicado en calle Crespo al 1000, delincuentes saltaron un tapial y forzaron la puerta trasera de la vivienda para acceder al interior. Se apoderaron de una mochila que contenía una computadora portátil Dell Latitude 3420.
Robo televisor

Roban un televisor de 43 pulgadas

El Eco de Sunchales
PolicialesEl miércoles
 En la tarde del lunes 9, delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en Tucumán al 400 mientras no se encontraba su residente, apropiándose del aparato electrónico.
auto incendiado 1 7-2-26

Dos autos incendiados en la mañana del sábado

El Eco de Sunchales
Policiales08 de febrero de 2026
El primer foco ígneo se produjo a media mañana, en calle Presidente Illia al 500, en barrio 9 de Julio. El otro incendio vehicular se originó en calle Fortín de los Sunchales, en barrio Moreno.
Lo más visto
Boletín de noticias