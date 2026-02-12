Tragedia en Monigotes: Un trabajador murió tras quedar atrapado en una excavación

Un grave accidente laboral se registró el miércoles 11, por la tarde en la localidad de Monigotes, a la altura del kilómetro 314 de la Ruta Nacional 34, donde se desarrollaban tareas de excavación para la construcción de una alcantarilla.

De acuerdo a la información oficial, un grupo de trabajadores se encontraba en una fosa de más de cinco metros de profundidad cuando, de manera imprevista, se produjo un desprendimiento de tierra que dejó atrapado a uno de los operarios, un hombre de 30 años, vecino de la zona.

El trabajador fue rescatado y trasladado de urgencia al Hospital “Amílcar Gorosito” de Sunchales, pero lamentablemente ingresó ya fallecido, según confirmaron las autoridades sanitarias.

En el lugar intervino personal de la PDI Científica para realizar los peritajes correspondientes y establecer las causas del desmoronamiento. El fiscal en turno ordenó las diligencias de rigor y dispuso que la causa sea investigada bajo la carátula preventiva de homicidio culposo.

Peritajes y causa judicial

En el lugar trabajó personal de la PDI Científica, que llevó adelante las tareas periciales correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el desmoronamiento y si se cumplían las condiciones de seguridad exigidas para este tipo de intervenciones.

Por disposición del fiscal en turno, se iniciaron las actuaciones judiciales bajo la carátula preventiva de homicidio culposo, mientras continúa la investigación para establecer eventuales responsabilidades.

La obra quedó bajo análisis y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

La tragedia vuelve a poner en foco la importancia de las condiciones de seguridad en trabajos de alto riesgo, especialmente en excavaciones profundas donde existe peligro de derrumbe.

Fuente: Movil Quique