Confirman en segunda instancia la prisión preventiva al hombre que habría intentado matar a su expareja en Humberto 1º

Un hombre de 32 años que está en prisión preventiva por haber intentado matar a su expareja el 5 de octubre del año pasado en Humberto 1º continuará privado de su libertad. Así lo resolvió el camarista Sergio Alvira, quien confirmó la decisión de primera instancia que había impuesto el juez Gustavo Bumaguin.

Alvira rechazó un pedido de normas de conducta realizado por la Defensa del hombre investigado y mantuvo la medida cautelar privativa de la libertad por el plazo de ley como se venía cumpliendo hasta ahora, tal como lo solicitó la Fiscalía.

El fiscal que está a cargo de la investigación y representó al MPA en la audiencia de apelación es Martín Castellano, de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5.

Peligros procesales

Castellano sostuvo que “Alvira coincidió con la Fiscalía en que las evidencias presentadas en la audiencia de medidas cautelares son suficientes para tener por acreditada la existencia del hecho ilícito y la participación del hombre investigado”.

En relación a la eventual pena que le podría corresponder al imputado, el fiscal del MPA manifestó que “el camarista también estuvo de acuerdo con el encuadramiento realizado desde el MPA, por lo que consideró que la prisión preventiva resultaba proporcional con la calificación legal jurídica de tentativa de homicidio doloso agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”.

“Alvira tuvo en cuenta que existen elementos suficientes como para configurar el riesgo de entorpecimiento probatorio, que no puede ser conjurado de otro modo que con la prisión preventiva del imputado”, subrayó el fiscal. “También sostuvo que surge clara la intención del imputado de dar muerte a la víctima, lo que no fue conseguido por razones ajenas a su voluntad”, reforzó Castellano.

Por último, el fiscal del MPA concluyó que “el juez de segunda instancia consideró que era necesario proteger la integridad física y psíquica de la víctima y de los testigos, para que puedan declarar de manera libre en un eventual juicio oral”.

El hecho

Castellano recordó que “el ilícito fue cometido entre las 18:00 y las 20:30 del domingo 5 de octubre del año pasado”. Precisó que "el hombre investigado ingresó a la vivienda de la víctima por una ventana, sin autorización y ejerció violencia en la puerta de la habitación donde la mujer se encontraba durmiendo”.

Afirmó que "ante ese ingreso sorpresivo, la mujer intentó escapar del lugar pero el imputado se lo impidió” y precisó que “la sujetó del cuello con el cable de un ventilador que estaba en el lugar y ejerció presión con el fin de asfixiarla”. Agregó que “inmediatamente después, el agresor empujó a la víctima y la hizo caer al piso, donde golpeó su cabeza y se desvaneció”.

El fiscal manifestó que “las agresiones del imputado hacia su expareja fueron con pleno conocimiento de la letalidad de los medios empleados y del probable resultado mortal de dicha acción”. Aseguró además que “la intención homicida inicial no llegó a consumarse por razones ajenas a su voluntad, debido a la rápida y oportuna atención médica que recibió la mujer”.

Castellano afirmó que “este hecho ilícito no se trató de un acto aislado, sino que fue el corolario de distintos sucesos de maltrato por parte del imputado a su expareja en un evidente contexto de violencia de género”.