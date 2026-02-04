Advierten por falsos mails de Netflix que solicitan actualizar los datos de pago: Cómo evitar caer en este tipo de estafas

En los últimos días, usuarios en redes sociales comenzaron a advertir sobre un supuesto mail a nombre de la plataforma Netflix que invita a ingresar a un enlace para actualizar los datos de pago del servicio.

“Están enviando mails de ‘Netflix’ pidiendo que se actualicen los datos de pago. Esto es falso, si lo reciben no vayan a presionar ningún link ni bajar ningún archivo adjunto que tenga. Si se fijan la dirección de mail es cualquiera”, alerta un posteo que incluye una captura de pantalla del presunto correo.

Se trata de una estafa virtual conocida como phishing, una técnica de suplantación de identidad para sustraer datos personales y bancarios.

Cómo funciona la estafa

La estafa consiste en engañar a una persona (en este caso, un cliente de Netflix) para que ingrese a un enlace y actualice sus datos de facturación, incluidos sus datos personales y bancarios, en un sitio web que simula ser el de la plataforma.

En caso de que cumplan con su cometido, los ciberdelincuentes pueden apoderarse de esa información y realizar distintas acciones. Una de las más habituales es realizar compras con la tarjeta de crédito de sus víctimas.

En este caso, la captura de pantalla que circula muestra un mail que simula provenir de Netflix, con el logo de la plataforma y un encabezado que indica: “Acción necesaria para renovar la afiliación”.

Debajo, el texto del mensaje detalla: “Actualmente estamos experimentando problemas con la información de facturación. Para mantener su cuenta de miembro activa, simplemente inicie sesión y actualice sus datos de pago y 7.99$/mes. Haga clic en el botón de abajo para empezar”.

Estafa a traves de Netflix 2

Sin embargo, distintos indicios permiten constatar que el mail es falso. Por ejemplo, el correo viral incluye un link o archivo adjunto que redirige a una página falsa que no está asociada a Netflix (cuyo sitio oficial es netflix.com). Además, el mail contiene algunos errores de tipeo, no se especifica el asunto ni información del cliente al que está dirigido.

Por su parte, Netflix nunca pide datos bancarios por mail ni envía archivos adjuntos para descargar. Tampoco solicita información confidencial mediante enlaces externos.

Netflix advierte sobre este tipo de estafas

Para evitar caer en este tipo de estafas, Emiliano Piscitelli, especialista en seguridad informática y CEO de BeyGoo, señaló a Chequeado en esta nota que es fundamental “evitar hacer click sobre ese tipo de mensajes”, “chequear la fuente directamente en el sitio o teléfono o presencialmente” y “evitar el reenvío para evitar la viralización y posibles personas estafadas posteriormente”.

En tanto, Netflix publicó en su sitio web una serie de consejos para distinguir si un email o mensaje de texto fue enviado efectivamente por la compañía:

Netflix nunca solicitará información personal por email o mensaje de texto. Esto incluye: número de una tarjeta de crédito o débito, detalles de cuenta bancaria, contraseña de la cuenta.

Nunca solicitará pagos por medio de otro proveedor o de un sitio web externo.

Si el texto o el email vinculan a una URL desconocida, no tocarla ni hacer clic en ella. Si ya lo hiciste, no ingreses ninguna información en el sitio web que abriste.

En caso de recibir un email o un mensaje de texto sospechoso, Netflix solicita a sus usuarios que lo reenvíen a [email protected]. También sugieren ponerse en contacto con el banco o emisora de la tarjeta de crédito para advertirle de la situación.

Si el usuario ya hizo clic sobre el enlace o proporcionó información personal, la empresa recomienda cambiar la contraseña de la cuenta por una nueva, segura y exclusiva.