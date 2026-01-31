Es oficial: Libertad jugará en la Liga Morterense de Básquet

Finalmente se confirmó. Libertad de Sunchales competirá en la Asociación Morterense de Básquet durante la temporada 2026. Después de más de 70 años dentro de la órbita rafaelina, los Tigres no presentarán Primera División en la ARB.

A través de un comunicado difundido por el club, anunciaron que la disciplina en la rama masculina tendrá nuevos desafíos. «El 2026 llega con un desafío grande y súper motivador: enfrentar a nuevos rivales. En la tarde del jueves, la Asociación Morterense le comunicó a nuestra institución que podrá intervenir en todas sus competencias», reza el inicio del texto.

Libertad, por medio de su subcomisión, había hecho el pedido formal para competir en la Morterense a finales de 2025, algo similar a lo que supo hacer Independiente de Ataliva el año pasado, con la particularidad de que el Rojo lo hizo sólo con la Primera División en la rama femenina.

En ese sentido, el aurinegro presentará equipo en Mayores, sabiendo que la Asociación Morterense cuenta con más equipos y competencia que la Rafaelina, pero también se presentará con las categorías U13, U15, U17 y U21.

De todas maneras, desde la institución sunchalense expresaron que no abandonarán la Asociación Rafaelina en cuanto a competencia. Desde hace un par de años, se conformaron dos categorías no oficiales: U12 y U14, donde sí dirá presente Libertad. Además, también competirán en U17, dado la gran cantidad de jugadores disponibles.

«En U17 presentamos dos equipos. Uno jugará en la Morterense y el otro en la ARB. Tenemos muchos jugadores y queremos que jueguen todos», le explicaron desde la dirigencia aurinegra a BASQUETOTAL.

Por el momento, Libertad sólo comunicó el futuro del básquet masculino. Será cuestión de tiempo saber si el Femenino también sigue sus pasos.

El comunicado oficial

El básquet masculino cambia su horizonte. El 2026 llega con un desafío grande y súper motivador: enfrentar a nuevos rivales. Formalmente, en la tarde de este jueves, la Asociación Morterense le comunicó a nuestra institución que podrá intervenir en todas sus competencias.

El mes pasado, la Subcomisión de la mencionada disciplina había enviado un carta formal con el pedido expreso de incorporarse «en carácter de invitado». Los clubes que están agrupados en dicho ente fueron consultados al respecto y vieron con buenos ojos el arribo de los «Tigres». Ayer se terminó de oficializar.

Por ende, el básquet masculino desembarcará con sus planteles de U13, U15, U17, U21 y 1ra División. Pero eso no es todo. La exigencia será mayúscula. ¿La razón? Desde hace más de siete décadas somos parte de la ARB. Representamos al básquet de la región a lo largo de 30 años en las principales categorías del país y a nivel continental. Por eso, la decisión de seguir participando con los equipos de U12, U14 y U17 en el ámbito de la Asociación Rafaelina. Formar nuevos talentos. Jugar. Competir.

Ese es el deseo. El esfuerzo será grande, porque el desafío es doble. Por eso, desde principios de enero hay actividad en el «Hogar de los Tigres». Dirigentes, entrenadores, profesores y deportistas, cada uno en sus roles, cada uno aportando su granito de arena para tener un gran 2026. ¡Que así sea!