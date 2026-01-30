Presentaron un complemento educativo de $33.000 para empleados de la Provincia con hijos en edad escolar

Complemento educativo provincial

La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, junto a la secretaria General de Educación, María Martín y el Director de Recursos Humanos y Función Pública, Diego Broda, presentaron “Complemento Útiles”, dirigido a los empleados de la Provincia que tengan hijos en edad escolar, que estará destinado a la compra de útiles escolares previo inicio de clases.

Con una inversión de $ 2.000 millones por parte del Gobierno de Santa Fe, el complemento especial consistirá en $ 33.000 que percibirán docentes, policías, trabajadores del Servicio Penitenciario, de la administración central y pasivos, por cada hijo en edad escolar.

La medida alcanza a unos 60.000 chicos en la provincia que cursan nivel inicial, primario y secundario, cuyos padres percibirán del 15 al 20 de febrero a través de planilla complementaria, el valor vigente establecido dentro del Acuerdo Santa Fe para la canasta educativa.

Herramientas para la educación

Al momento de la presentación, la ministra Tejeda remarcó que una de las prioridades de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro “es la educación” por lo que Complemento Útiles es “una herramienta más de las que dispone el Gobierno de la Provincia para acompañar a los trabajadores estatales con un importe para comprar un kit escolar” y en ese sentido señaló que hay “31.000 personas que tienen hijos e hijas que asisten a la escuela”.

En consonancia con el lanzamiento, la ministra afirmó que en los próximos días “se estará anunciando dentro de Acuerdo Santa Fe, un trabajo que llevó adelante entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y los comercios santafesinos, para que todos puedan acceder a este kit escolar”.

Por su parte, María Martín aseguró que la implementación del complemento especial “va a permitir acceder a un precio razonable al kit de útiles”, y que pretende “poner en hechos concretos la prioridad en educación” por parte de la Provincia y que se suma a las inversiones en Boleto Educativo e infraestructura escolar en los establecimientos educativos de todo el territorio.

Por último, Broda agregó que “no es necesario que los trabajadores activos ni los pasivos realicen trámite adicional para percibir este beneficio. Lo van a percibir aquellos que están en condiciones de recibir la ayuda escolar con el sueldo del mes de febrero” y todo aquel que no haya presentado en tiempo y forma la documentación correspondiente, “lo podrá hacer en los meses subsiguiente, periodo en el que cobrará el complemento”.