Atilra aclara que OSPIL no fue dada de baja y brinda normalmente sus servicios de salud

La Agencia Noticias Argentinas informó que "desde que asumió el Gobierno de Javier Milei y desregularizó el sector, el tránsito desde altas tasas de inflación conjugada con cuotas de las prepagas que el sector consideraba insuficientes, modificó los parámetros de la estructura de costos y precios.

En el ínterin, tras las auditorías realizadas, eliminó del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) a 13 compañías por inactividad y por no contar con afiliados: Codime S.A., Mapfre Salud S.A., Sociedad Médica Universitaria S.A., Carra Salud S.A., Huinca Salud, Rescate Centro S.A., Emergencia Río Cuarto (Aspurc), Emergencias Médicas Punilla S.A., Grupo Gerenciador G4 S.A., Emergencia Cardio Asistencial S.A., Pangea S.A., Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra) y Armiento S.A. (Grupo A Mano)".

Ante esta información, OSPIL emitió el siguiente comunicado:

"Recientemente el gobierno nacional dispuso la baja de algunas empresas de medicina prepaga entre las cuales, por un error de denominación se menciona a nuestra OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA LECHERA – O.S.P.I.L.-, asociación civil sin fines de lucro financiada con aportes y contribuciones de carácter obligatorio por parte de trabajadores y empleadores.

De manera que por este medio informamos a nuestros beneficiarios y prestadores que continuamos brindando normalmente nuestros servicios de salud, a pesar de las enormes dificultades que nos genera el permanente y exponencial incumplimiento de algunas empresas del sector lechero cuya morosidad resiente el pago de las prestaciones, tales como SANCOR CUL, VERÓNICA SA, ARSA, LA LÁCTEO, LÁCTEOS CONOSUR/ LA SUIPACHENSE, etc., las que globalmente adeudan actualmente a nuestra entidad una suma superior a los 25 MIL MILLONES DE PESOS"

